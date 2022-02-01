虎年｜特首三司十三局齊賀新春　邊位官員無應節提「虎」字？

踏入壬寅虎年，特首林鄭月娥及一眾司局長發表新年賀詞，向全港市民拜年。林鄭月娥祝願虎躍新程，提到今年是特區成立二十五周年的重要時刻，也是香港在「一國兩制」下再上新征程的里程碑。

她祈願疫情早日遠去，香港與內地以至世界各地有序恢復正常人員往來。亦祝福市民身體健康，平安如意，安居樂業；經濟蓬勃，百業興旺，虎虎生威；香港的發展如虎添翼，再踏新征程。

今年是虎年，大部分官員的祝賀詞都有應節地提及「虎」字，只有兩人例外。



願疫情早日遠去，香港與內地以至世界各地有序恢復正常人員往來。亦祝福市民身體健康，平安如意，安居樂業；經濟蓬勃，百業興旺，虎虎生威；香港的發展如虎添翼，再踏新征程！ 行政長官林鄭月娥

虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年。福虎迎新春，我祝願香港安定太平，社會各界同舟共濟，各位市民生活美滿、大吉大利。 政務司司長李家超

政務司司長李家超指，今年是香港特區成立25周年的大日子，別具意義。慶祝的主題是「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」。一系列豐富精彩的慶祝活動將在香港、內地以至海外，線上線下陸續舉行，讓廣大市民和海內外同胞共同慶祝回歸祖國，凝聚各界的信心和希望，熱切期盼更美好的香港。

在《香港國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，落實『愛國者治港』原則，確保香港長治久安。香港告別破壞年代，開展建設新年代。香港會好好抓緊國家『十四五』規劃及粵港澳大灣區建設的發展機遇，建立更美好的未來。」

財政司司長陳茂波。（盧翊銘攝）

壬寅虎年，在此祝願各位讀者龍精虎猛、生活愉快、萬事勝意！ 財政司司長陳茂波

財政司司長陳茂波稱，實施香港國安法、完善選舉制度和落實「愛國者治港」原則後，香港不但迅速由亂轉治，更展現出新氣象，並步入由治及興的新階段。香港有著「一國兩制」的優勢和國際化等各項競爭力，只要積極全面融入國家發展大局，必會在國家持續繁榮發展的進程中，發揮獨特的角色和貢獻，並迎來更龐大、更廣闊的發展機遇，讓市民分享到更豐碩的發展成果。

他指：「新的一年，雖然面對疫情和複雜多變的外圍環境，我對國家和香港的前景充滿信心。只要我們同心同德，攜手合力，香港一定能成功克服眼前的疫情挑戰，讓工商百業再次虎虎生威，香港經濟生龍活虎、繁榮發展。」

律政司司長鄭若驊。（高仲明攝/資料圖片）

今年是壬寅虎年，我祝願全港市民身體健康，心想事成。「虎」給人的印象是反應敏捷和積極進取，這正是中國人的優點，我相信大家憑藉這種特質，定能跨越當前 的挑戰，共創美好將來。 律政司司長鄭若驊

律政司司長鄭若驊說，希望隨著《香港國安法》生效和完善選舉制度落實「愛國者治港」的方針後，香港可進入良政善治的新時代。展望新的一年，律政司會繼續推出多項措施，協助業界把握國家政策帶來的機遇，進一步鞏固香港作為國際法律及爭議解決中心的地位。

她指，今年適逢香港特區回歸祖國25周年，律政司會再度主辦《基本法》和《香港國安法》的法律論壇，透過專家的真知灼見，提高社會大眾正確理解國家《憲法》和維護國家安全的憲制責任，共同見證《基本法》和「一國兩制」在香港成功實踐，保障香港的繁榮和穩定。

聶德權稱公務員「憑虎力量」同心抗疫 曾國衞願政府政通人和

公務員事務局局長聶德權說：「牛辭勝歲，虎躍新程。祝大家新春大吉，虎虎生威！老虎在中國傳統是代表吉祥與平安的瑞獸，香港在新時代之下，平安、吉祥對於社會更具意義。」他提醒市民在新春期間、互送祝福時也須做好防疫措施，「公務員團隊會憑藉老虎象徵的力量、無畏、勇猛精神，與市民同心協力擊退疫症，讓社會安全進入新常態。接種疫苗是重中之重，大家必須盡快接種，護己護人。我祝願市民安康、百業暢旺，香港虎越萬重山！」

政制及內地事務局局長曾國衞指，隨著《香港國安法》的實施和特區選舉制度的完善，「愛國者治港」原則得以全面落實，特區良政善治可期，各種深層次問題亦有望迎刃解決，令市民得以安居樂業，香港長治久安。他說：「新年伊始，萬象更生，謹祝願壬寅年我國繁榮昌盛，國泰民安、香港眾志成城、續創輝煌；早日走出「疫」境，盡早通關；市民平安喜樂，百業興旺；政府政通人和，施政惠民！」

楊潤雄加強國民教育 黃錦星祝賀：虎虎生威，綠綠無窮！

教育局局長楊潤雄說，春節到臨，送牛迎虎，「『牛』提醒我們『勤勞』是美德，明白『一分耕耘，一分收穫』的道理，是學生應該培養的價值觀之一；而『虎』給人虎虎生威的印象，與教育局的『躍動校園 活力人生』計劃的宗旨不謀而合，鼓勵學生建立活躍及健康的生活方式。」他稱，教育局會繼續加強中國歷史、國民教育和價值觀教育，並推動一系列有助身心發展的活動，促進學生的全人發展，祝願國家國泰民安，全港學生業精於勤，市民大眾身心康泰！

環境局局長黃錦星祝願市民：「虎虎生威，綠綠無窮！同心抗疫，同撐綠色復蘇，同行支持零碳發電、節能綠建、新能源車、全民減廢、乾淨回收及轉廢為能等，同創綠色經濟及就業新機遇，配合香港力爭碳中和，造福民生與環境，大家安居樂業！」

陳肇始籲減少跨家庭聚會 陳積志望疫情消失

食物及衞生局局長陳肇始稱，龍騰虎嘯，臘盡春回，轉眼間已經到了虎年，雖然今年春節香港受到疫情影響，大家都可能要嚴守社交距離，減少跨家庭聚會，但大家仍可透過科技，例如視像通訊等，向長輩和摯愛親朋送上問候和祝福，過一個温䁔的春節。

她指，展望虎年，食物及衞生局除了繼續致力做好「外防輸入 內防擴散」的疫情防控工作外，亦會全力推展各項醫療衞生政策，包括基層醫療、持續改善公營醫療服務及設施等，致力提升及保護公眾健康，「壬寅年伊始，謹祝全港市民福虎臨門，身體健康。」

民政事務局局長徐英偉由於捲入醜聞，已提出請辭，尚待國務院批准。署理民政事務局局長陳積志表示，恭祝全港市民壬寅年大吉大利、身體健康、事事如意、幸福愉快，「過去兩年，疫情反覆，大家的生活受到極大影響。我們衷心期盼這場世紀疫症在新的一年盡快消失，社會可以回復正常運作，香港重拾活力，重新上路。」

羅致光稱續推動保障勞工政策

勞工及福利局局長羅致光祝願：「歲次壬寅，祝身心康泰、人和家順、百業興盛、虎躍新程！」他指，勞工及福利局將繼續推展各項保障勞工、安老扶弱護幼政策，包括擴大二元交通優惠計劃，以及立法取消「強積金對沖」、加強保護兒童、提升院舍質素規管和保障職安等。

保安局局長鄧炳強祝賀福虎賀歲，萬事如意，「我祝願全港市民在新的一年虎虎生威、身體健康。現時疫情仍然嚴峻，但我相信只要大家共同努力，香港一定能戰勝疫情，讓百業興旺，國泰民安。我和保安局同事及紀律部隊各團隊將繼續堅守崗位，同心抗疫，並會全力以赴維護國家安全和守護香港，令香港成為大家安居樂業的家園。」

陳帆稱竭力增公營房屋供應 邱騰華祝百業興旺

運輸及房屋局局長陳帆祝願大家龍精虎猛，喜樂安康，「展望來年，我們會繼續推展及研究鐵路和道路基建項目，改善交通運輸，鞏固和提升香港作為國際航空樞紐、國際海運中心和區域物流樞紐的地位。房屋方面，我們會持之以恆，竭力增多及加快公營房屋的供應，讓市民安居。同時，我們會積極推動過渡性房屋發展，繼續為有需要的家庭提供現金津貼，以及切實執行『劏房』租務管制事宜。」

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，踏入虎年，「虎」寓意充滿拼勁、活力和優勢，「我們的首要工作仍是對抗疫情、克服逆境，但只要大家同心協力，繼續發揮香港所長和融入國家發展的優勢 ，定能拓展更廣濶市場，香港經濟相信仍會穩中向好。我們會致力促進便利營商的環境，與業界攜手迎接新一年的各項挑戰和機遇。新年伊始，我祝願各位市民身體健康，萬事如意，百業興旺！」

創新及科技局局長薛永恒指，虎進金來，祝大家虎年大豐收，心想事成、龍馬精神、百業興旺；大家安心出行、百毒不侵，「由亂轉治的新時代下，大家應團結一致，發揮香港獅子山下守望相助、同舟共濟的精神，發展經濟，改善民生，特別是在後疫情時代利好加速創科發展的格局下，推動科研成果轉化落地，傳統產業擁抱科技提升競爭力，從而達致「科技產業化、產業科技化」。期望大家齊心擁抱創科機遇，重建香港和諧城市，和衷共濟共同努力，促進社會共同富裕。」

黃偉綸：全力開拓土地 許正宇稱對香港優勢充滿信心

發展局局長黃偉綸祝願香港經濟穩步發展，各界人才得展所長，大家身體健康、生龍活虎，新一年工作順利、如虎添翼、事事如意，「展望來年，發展局將繼續多管齊下，全力開拓土地，以增加土地供應，滿足市民住屋需求和社會各項需要，同時與社會各界攜手，推展各個項目與工作，共同努力締造優質的生活環境，推動香港可持續發展。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「踏入壬寅虎年，我先恭祝《香港01》讀者闔家歡樂，虎年事事順遂。展望來年，我與社會各界一樣，企盼疫情早日受控，廣大市民恢復正常生活。我和財庫局的同事將繼續孜孜不倦，傾力促進市場發展、保持金融穩定及緩減經濟衝擊，以更好融入國家發展大局，鞏固我們國際金融中心的地位。猛虎一向以自信、敏銳和果敢見稱，我深信香港亦然，一直對自身優勢充滿信心，對環球市場變化觸覺敏銳，採取果斷措施應付挑戰。祝願香港戰勝疫情、經濟穩步復蘇、市民身體壯健、百業虎虎生威！」

曾國衞、陳積志未提「虎」

綜合以上賀詞，只有兩名官員未有提到「虎」字，分別是政制及內地事務局局長曾國衞，以及署理民政事務局局長陳積志。