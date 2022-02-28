青衣方艙醫院7日建成　林鄭稱建造奇蹟：首戰勝利　陳冬冀使用好

由中央援建、位於青衣的方艙醫院今日交付，提供超過3800張隔離病床，行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任陳冬，以及食物及衞生局局長陳肇始到場視察。林鄭月娥形容短短7天建成的隔離設施是「首戰的勝利」，感謝工友付出。



▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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林鄭：創造香港建造界奇蹟

位於青衣的社區隔離及治療設施交付，床鋪、儲物櫃等基本設施已齊備，提供約4000床位。林鄭月娥、陳肇始等人下午到場巡視，聽取建築商介紹。林鄭月娥指，沒想過能於短短7日建出隔離設施，形容是「首戰的勝利」，創造了香港建造界的奇蹟。她感謝中國建築集團2,000工友日以繼夜工作，在8個地點興建數以萬計的隔離治療設施，讓檢測呈陽性的患者能離家檢疫，減低家人和社區傳播風險。

她提到，位於前新田購物城、元朗潭尾及洪水橋等8個隔離設施，同由中央援建，工程仍在進行中，連同當局徵用的公營房屋及酒店，合共約能提供逾7萬隔離單位。

林鄭月娥視察青衣方艙醫院。

中聯辦陳冬：重要是使用好、管理好

中聯辦副主任陳冬表示，青衣方艙醫院是應特區政府請求、中央決定援建的防疫項目，僅僅7天時間就順利竣工，創造與時間賽跑的奇蹟，顯示了中國力量，展示中國奇蹟。他指出，建好醫院只是第一步，更重要是使用好、管理好，希望能夠加強後續管理，盡快發揮作用，讓患者及時得到救治及隔離。

陳冬說，受港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寜的委託，向醫院工程的工友表示問候及敬意，中聯辦將一如既往的支持特區政府防疫抗疫，支持特區政府履行抗疫第一責任、主體責任，支持特首領導抗疫防疫工作。