疫情︱林哲玄偕民建聯提供醫生電話諮詢　沙田首試每日接200求助

民建聯聯同醫療衞生界議員林哲玄，於沙田區以先導方式試行「醫電通」免費諮詢平台，平台有大約20個醫生提供諮詢服務，求助者暫時只限沙田區居民，他們須先經過新界東南議員李世榮的求助平台留下基本資料及求助事項，再轉介到平台醫生，醫生將以電話形式提供諮詢援助。



李世榮表示，求助者只須將資料以WhatsApp發送到民建聯沙田支部，就會有專人聯絡，一般簡易基本資訊會由義工解答，涉及醫學等則會轉介到平台。林哲玄表示，團隊除家庭醫生、亦有耳喉科、急症、兒科等專科醫生，將就具體情境，例如兒童高燒不退、服藥劑量等給予意見及建議，但強調並非診療，希望透過具體應對及有用的資訊，幫助滯留社區的確診者。



服藥劑量、小童發燒均可諮詢求助

林哲玄表示，醫生可以透過電話提供的資訊及援助，包括教確診者因應具體家居環境避免傳染同住家人；應如何應對小朋友出現病徵但未確診；以至服用退燒藥的劑量；又或有長期病患者確診，如何處理藥物衝突；甚或應否前往急症等等。而每名醫生估計每天可負責10宗求助，單日可惠及200人，林哲玄坦承難以滿足全部求助。

他指，醫生會盡量因應求助者情況提出解決方案，給予意見及建議，但強調「無聽筒可以直接隔住電話聽到心跳及呼吸，有啲實際去到『應不應該，可不可以』的問題，可能個別個案唔能夠答得十分之清晰，嗰啲要面對面聽診先知道！」他指有需要者可求助指定診所或實體家庭醫生。而「醫電通」則是因應太多網上資訊，希望提供另一渠道，為市民解答具體醫學情境的應對方法。

強調非診療：解答具體醫學情境

李世榮指，有70萬人口的沙田是這波疫情其中一個重災區，自己10天前開展地區支援計劃，平均每日收到500名確診者求助，主要都是在家隔離，需要藥物及快速檢測劑，當中不少醫學查詢。他指政府熱線一直都超負荷，難以駁通，在計劃下將轉介「醫電通」醫生援助，希望令市民安心。