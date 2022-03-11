王靈桂履新港澳辦　熟悉反恐國安有別前任　學者：考慮港形勢複雜

國務院任命王靈桂為港澳辦副主任，同時免去原副主任宋哲及鄧中華的職務。王靈桂先後在國務院發展研究中心、中國社科院等任職，研究一帶一路、反恐、新彊和港澳等議題。



全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，王靈桂熟悉國際關係、國家安全和恐怖主義等事務，有助中央應對香港的複雜形勢。香港智明研究所研究總監許楨估計，中央作出任命時，考慮了中國面對的外部挑戰及內部分離主義。



王靈桂熟悉反恐國安 有別前任法律經濟出身

王靈桂曾任內地《經濟日報》記者，社科院出身，研究範疇包括反恐、信息情報、港澳和新疆問題等，與其他港澳辦官員大多經濟或法律學院出身的背景不同，例如退任副主任的宋哲是南開大學經濟學院世界經濟學碩士研究生，曾兩次派駐中國駐英國大使館工作。

劉兆佳指，離任的兩名副主任都是外交系統出身，熟悉香港及外交事務，接任人也需要具備有關條件，而熟悉國際關係、國家安全、恐怖主義和中外地區事務的王靈桂，有助中央應對香港複雜形勢。

他續指，雖然香港已經成功「止暴制亂」，但國際形勢複雜，相信發生俄烏戰爭後，中美關係會漸趨緊張，美國與西方國家對中國遏制力度有增無減，很大可能利用香港作為對付中國的棋子，藉此抹黑中國，出任副主任的人選必須具備國際視野。

反中亂港者潛伏 王靈桂勝在熟悉政治顛覆

劉兆佳說，近年香港出現由外部敵對勢力策動的顏色革命，香港社會認同「反中亂港」勢力的人士不少，「反中亂港」勢力只是礙於形勢不敢輕舉妄動，待香港出現亂局將再度出擊，因此中央需要熟悉西方政治鬥爭和政治顛覆模式的人士來處理香港事務。

對於國務院今次只任命一名副主任，劉兆佳相信港澳辧編制不會有大變動，料國務院稍後會再任命另一人選。

許楨。（資料圖片）

許楨：內外憂患複雜 不再看重外交港澳背景

許楨指出，自中共十八大、十九大以來，人事任命出現變化，出現由軍工體系出任地方要員的情況。而港澳辦方面，自王志民及張曉明年代之後，基本上結束內部調升機制，以往中央任命香港官員，重視本身廣東人背景、或曾經跟隨廣東人工作多時，但現時任命明顯有所改變，現任港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧，外交或港澳台體系背景不深。

他指中國作為世界第二大經濟體，面對的外部挑戰越來越複雜，部分亞太國家對華態度不友善，加上中國各地的分離主義，近10年來互相呼應。與西方國家的合作「檯面化」，香港2019年也迎來分離主義高潮，相信中央作出相關人事任命有此考慮。

許楨補充，中央在任命中高省部級官員，會綜合考慮個人條件及地方行政歷練等，但王靈桂反恐專家的身份或會受傳媒和公眾較多關注。