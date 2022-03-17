消費券︱民主黨調查：逾八成人要求改派現金　建議加碼至1.5萬元

民主黨今日（17日）發表最新民意調查結果，指逾八成受訪者要求《財政預算案》中的消費券改為派現金。該黨建議，第二期消費券可讓市民選擇以現金方式收取，並將第二期加至1萬元，即連同第一期總額合共15,000元。



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滿意與不滿預算案比率相近

民主黨於本月2日至14日，以隨機抽樣電話方式成功訪問逾600位市民。調查顯示，44%受訪者對今年預算案表示「滿意」或「十分滿意」，48%人表示「不滿意」或「十分不滿意」，意見相當紛紜；82%受訪者認為「應該」或「十分應該」將1萬元消費券改為派現金。

被問到預算案對受疫情影響行業支援是否足夠，只有23%人認為「十分足夠」或「足夠」，認為「不足夠」或「十分不足夠」的則有72%。

民主黨財經及經濟政策發言人陳堡明建議，當局更改第二期消費券派發方式，容許市民選擇改為領取現金，同時將該期的金額加碼至1萬元，即總金額達1.5萬元，令市民在疫情下生活狀況有更大改善。

民主黨主席羅健熙（左）。（記者會直播截圖）

羅健熙：市民要見到終點才有能量抗疫下去

民主黨主席羅健熙認為，市民對預算案評價「好均真」，希望當局不要自滿，市民顯然覺得預算案仍有不足。他指要令抗疫工作成功，需要市民理解、體諒、支持和安心，改派現金增加市民儲蓄，可增加市民安心的感覺。

被問到全民強檢，羅健熙指無論政府會否做、如何做「都應第一時間同市民交代咗先」。他引述蘭桂芳集團主席盛智文所指，當局的防疫政策口徑經常有變，市民無所適從，希望當局交代清楚未來防疫抗疫路線，「畀市民見到前面有一個終點、見到前面有一個希望，佢哋打呢場抗疫戰先會打得條氣順，有能量打落去。」