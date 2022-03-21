林鄭月娥公布中期檢討4大重點　全民強檢暫緩、處所4.21重開有望

特首林鄭月娥今日（3月21日）在疫情記者會中，公布「中期檢討」防疫措施的內容，包括從4月21日起，分三個階段逐步解除大部分社交距離措施，又宣布暫緩全民強檢。本文扼要列出林鄭新公布的措施四大重點，助讀者快速了解。



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1. 全民強檢煞停

林鄭月娥宣布暫緩全民檢測計劃，指準備工作已做了大量，包括評估場地和人手等，如繼續進行是前所未有的大規模，但考慮兩地專家意見，應在爆發初期或尾段做，掌握時間十分關鍵，前者盡早遏止疫情擴散，內地常用強檢時間；後者用於「清零」，識別剩餘染疫者。

她指，本港疫情雖有緩和，但仍屬高位，專家指不應將資源大量投放在此，內地專家亦說香港社區組織能力較弱，不像內地般有「小區」，做得到「不落一戶」。政府會繼續研判，時機具備時仍會重啟。

▼3月20日 觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼



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2. 分三個月、三階段放寬社交距離措施

林鄭月娥表示，已定下復常路線圖，並會在4月21日後分階段用3個月時間解除大部份社交距離措施，首階段將會推餐飲及表列處所，次階段會推至郊野公園及泳灘等。

第一階段將會重開所有受第599F章下發出的指示規管的餐飲處所和表列處所（包括遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、體育處所、活動場所及宗教處所）、康文署轄下場地、博物館等，進入處所仍需配戴口罩。除了餐飲外，其他地方最多可聚集4人，晚市堂食可4人1枱，而酒吧仍須關閉到第二階段。

第二階段是餘下處所重新開放，限聚令將會放寬至8人，康文署轄下泳灘和泳池重開；在體育處所、健身中心運動時不需配戴口罩，餐飲堂食經營時間可由10時推展到12時，上限由4人增加至8人；酒吧可以重開，由晚市至12時。

第三階段是剩餘顧客人數再放寬，基本上只需使用安心出行和疫苗通行證、處所要清潔，公眾地方限聚和口罩令等。

林鄭指即使放寬到最後階段，政府仍會有堅持，例如繼續需要使用安心出行、疫苗通行證、指明處所要清潔，公眾地方限聚令及口罩令等。她又明言，現階段沒有空間進一步提早放寬這些措施。

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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3. 撤銷禁飛令、檢疫日數可縮短

第五波疫情下，政府早前向9個國家（澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國）實施航班熔斷機制至4月20日，禁止相關地區的民航客機著陸香港。林鄭指，熔斷機制已經不合時宜，4月1日起取消禁飛令。

由4月1日起，完成疫苗接種的身處海外港人，登機前需有48小時內的核酸檢測陰性證明，並需先預訂至少7晚的檢疫酒店，方可以登機。抵港人士到香港機場後，需在機場接受核酸檢測，並等候結果，如結果為陰性，便會獲發14天的「檢疫令」，並再乘專車到已預訂的檢疫酒店；之後在檢疫酒店期間，需每日做快速抗原測試，並於第5天及12天接受核酸檢測，如第5天的核酸檢測，以及第6、7天的快速檢測結果為陰性，就可提早離開檢疫酒店。

上述人士如選擇提早離開檢疫酒店，須接受7天的自行監測，並在抵港第12天到社區檢測中心做核酸檢測；如繼續留在檢疫酒店，則於第12天做酒店內做核酸檢測，如結果為陰性，可於第14天離開檢疫酒店。

▼港府擬4月21日起分階段放寬社交距離措施▼



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4. 恢復面授課堂

全港學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂，小學、國際學校及幼稚園率先恢復面授；中學則須待香港中學文憑考試（DSE）核心科目考試完成後才恢復面授，目前維持以4月22日開考為目標。