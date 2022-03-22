林鄭明午赴立會　批議員施壓勢成火頭　梁君彥：係好時機議員提問

立法會明日（23日）下午2時半，將以視像方式舉行行政長官答問會，歷時約1.5小時，議員可向行政長官提出質詢。這將是首次以視像進行的行政長官答問會，立法會主席梁君彥表示，政府本月集中時間處理疫情，因此抽走了過往的質詢時間，他今早與林鄭溝通過，特首明天可親自解答議員對疫情的問題。



答問會相信焦點在於政府最新防疫取態，林鄭昨天宣布「暫緩」全民強制檢測，在記者會反駁有立法會議員稱「有心就做到」，認為施壓的人應該反思全民強檢的代價。梁君彥認為，香港有言論自由，議員也有很多好計劃，但最終落實則視乎政府，他說特首答問會是好的時機讓議員提意見。



料疫情回穩 大會下月初恢復質詢環節

梁君彥指，疫情下立法會本月只處理具法律效力的法案，強調在立法層面沒有停擺，沒影響法案審議，現時已有4項法案正在處理。若疫情緩和，4月初的會議雖然仍然以遙矩方式進行，但將逐步恢復處理議員質詢和議員議案。

梁君彥又指，事務委員會的主席曾與當局商議，下周起繼續以視像舉行會議。他說，現時90位議員當中有4人染疫，秘書處也不乏確診者，期望疲情回穩，可以逐步恢復正常，履行立法會職務。

梁君彥。（資料圖片）

早上會議如常進行 首、二讀禁追租法案

立法會主席指示秘書處告知議員，行政長官答問會將於2022年3月23日下午2時30分至4時舉行。會上議員可提出的質詢並無指定特定事項，會議除了答問會，不處理其他事項。據立法會網頁載列議程，明日大會一如平常將於早上11時召開，議程主要處理首讀及二讀《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》，即財政預算案所提出的暫緩追租法案。

據了解，早上會議將照常進行，是次行政長官答問會屬臨時加會。