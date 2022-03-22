葉劉指疫歿人數超武漢　香港勢成案例：疫後須檢討策略及應變機制

政府宣布暫緩醞釀已久的「全民強制檢測」，再引起抗疫路線之爭，新民黨立法會議員葉劉淑儀批評，香港夾在「動態清零」與「與病毒共存」之間，兩頭不到岸、兩面不討好。她稱「共存」等如「躺平」，不符合國家抗疫政策，強調香港若要與內地通關，便要與國家策略一致。



葉劉指香港未能實現「動態清零」，又有專家商界鼓吹「共存」，現時九國的「禁飛令」宣布將取消。相比之下，深圳上周透過「封城七日、全民三次強檢」達致「動態清零」，現已解封復常，形容是「一次示範」。她指疫情過後，必須邀請內地專家參與調研，檢討抗疫策略、公務員架構及應變機制、醫管局管理等。



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特首林鄭月娥宣布分三階段為社交距離措施鬆綁，葉劉今日（22日）在報章撰文，指今波疫情累計疫歿人數超越武漢，死亡的包括嬰兒及長者，令人痛心。她說，疫後香港勢必成為國內外研究案例，研究問題包括為何如此先進城市會在短時間內大爆疫？為何死亡率這麼高？港府抗疫策略出了甚麼問題？是否在「清零」與「共存」之間失了分寸？

大爆疫源於三大結構性因素

葉劉指Omicron可以「1傳20」，迅速擴散全球165個國家，世衞更隨即將其列為「值得關注的病毒株」，特區政府理應很早已察覺病毒的危險性，但仍然大爆疫，她相信關乎三大結構性原因，其一是疫苗接種大落後、政府谷針不力、以及不敢立法強制打針。然而，疫苗效用卻很顯著，舉例80歲以上長者的死亡個案中，沒打針的死亡率高達15%、打了一針的死亡率則是5.59%。

葉劉表示，現時總體接種率即使已破九成，3至11歲兒童及院舍長者，第一針接種率卻只有五成幾。另外兩個結構性原因，就是安老院舍環境人手長期欠佳，以及公立醫院服務超負荷和前線醫護人手不足。她稱不解決這些問題，若再有疫情爆發，只會重蹈覆轍。

她又批評，政府「外防輸入，內防擴散」策略失敗，直指第五波疫情源自機組人員，以及隔離酒店走漏確診者，以至農曆新年期間蔓延社區，但政府只是一再重施故技，「自以為『快狠準』地禁了晚市堂食，關閉大量表列處所，連髮型屋也要關閉，又突然宣布學校『提早放暑假』」，但都未能精準應對傳播力驚人的Omicron，令經濟民生嚴重受挫。