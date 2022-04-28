政圈風聲︱暫緩追租條例議員「自決」通過　陳茂波未允下不為例

立法會今日（28日）在不記名表決下，三讀通過俗稱「暫緩追租」的《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》。不過，這次通過過程一點都不「和諧」，多名議員批評草案破壞私人產權制度，甚至違反《基本法》，財政司長陳茂波則反駁草案經得起法律考驗，「如果有人要司法覆核我，就放馬過來！」

據聞，至少5、6名功能界別及選委界議員原打算投棄權票，但最反對立法的地產界議員龍漢標都沒提出記名投票，最終只舉手通過。有議員透露，陳茂波近日曾「箍票」爭取支持，但「暫緩追租」始終是屬干預自由市場行為，對陳茂波未承諾下不為例感到失望。



修訂後仍未平息部份爭議

陳茂波在2月《財政預算案》中，突然提出「暫緩追租」建議，是派發一萬元消費券以外的一大亮點。不過，此一「破格」建議商界反彈，被批評是破壞私有產權、干預自由市場。特首林鄭月娥對立法有保留，也是官場「公開秘密」，但陳茂波「企硬」推行。

由於爭議較大，陳茂波於3月下旬提出五大修訂，包括刪去《預算案》建議可延長3個月的規定；並訂明若業主與租戶在「保護期」內達成減租協議，可獲豁免受條例規管；受影響物業的業主可延期繳付差餉及地租，並毋須支付附加費或利息；對依賴租金收入維生的業主，政府透過「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，提供相等於3個月租金的免息墊支貸款，上限為10萬元。

不過，讓步仍未平息爭議，據悉議員的主要關注有二：其一，有侵犯私有產權之嫌，破壞合約精神；其二，政府不讓業主追租，卻又沒有「包底」安排，雖然在法律上終究都要交租，但萬一有「租霸」於3個月保護期後「走佬」，租金無從追回，有「慷他人之慨」之嫌，因此商界「唔太忿氣」。

另外值得注意的是，是項法案少有地加插在《2022年撥款條例草案》（財政預算案）恢復二讀議員發言和官員發言之間。據了解，這是因為政府和立法會方面都同意法案時間緊迫，因此希望盡快表決。

陳茂波親自WhatsApp「箍票」

不過，有建制核心人士透露，由於這項法案無指示需統一立場，各議員可自由發揮，決定投票取態，因此不少議員仍然持保留態度，有商界背景的民建聯陳仲尼稱，雖理解政府「初心」，讓業主、租戶共渡時艱，但始終是破壞持之以恒的合約精神，希望政府承諾「可一不可再」。自由黨則最「自由」，黨主席張宇人、議員邵家輝支持，更大讚陳茂波希望他留任下屆政府，但另一自由黨議員易志明卻批評，立法手段干擾自由經濟，可能違反《基本法》保護私有產權精神。



反對立法者中，最明顯的當然是提出修正案的地產及建造界議員龍漢標，他狠批此舉是「以立法手段干預私人合約」，無可避免打擊香港國際金融中心的聲譽，並指法案沒有像海外地區般，同時推出配套，如協助制定常還計劃等。選委界議員管浩鳴亦批評，是次草案「為難立法會」，表面上「堂而皇之」，為中小企提供喘息空間，但若通過勢立下政府嚴重干預市場的先例，不通過立法會又會背負「置中小企不顧」的污名。

不論如何，法案最終三讀通過，在法例生效後會開始3個月保護期，保護期內業主不能向受疫情影響的商業處所租戶，追討自1月起的所有欠租。有建制議員指，陳茂波發言時字字鏗鏘，強調只是非常時期的短暫措施，但始終沒有承諾下不為例，令人無奈。

對於陳茂波稱若有人想司法覆核就「放馬過來」，有議員質疑他兩個月後可能已離開政府，「打官司又唔係你出錢」，認為他不應如此表達。