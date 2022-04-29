特首選舉｜竹篙灣特設票站　被隔離選委准投票　須提早入營宿一宵

第六屆行政長官選舉下月8日舉行，主投票站設於灣仔會展，供選委投票；考慮到疫情，選舉事務處會在竹篙灣社區隔離設施設立票站，讓受本地隔離或檢疫措施影響、而未能前往主票站的選委投票。

選舉事務處表示，竹篙灣票站適用於在社區隔離設施接受隔離、在檢疫設施接受檢疫、正進行家居檢疫、從外地回港並正在指定地點（如檢疫酒店）接受檢疫、及受政府「限制與檢測宣告」須留在處所並接受強檢的選委。



如投票日才確認須檢疫 選委可求助選舉事務處

主票站的投票時間為上午九時至十一時半，但竹篙灣票站會提早在十時半結束，以預留足夠時間將選票消毒，並運送到位於會展的中央點票站進行點票。選委如要使用竹篙灣票站，須在投票日前一天入住竹篙灣社區隔離設施並住宿一晚，至翌日投票日早上在設施內的投票站進行投票，完成投票後選委可返回其原來隔離或檢疫處所，繼續進行有關隔離及檢疫。

另外，在投票日才確認須進行隔離或檢疫的選委，應即時聯絡選舉事務處，以視乎情況提供可行協助，盡量安排選委進行投票。