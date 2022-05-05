特首選舉｜李家超：盡快落實ETF通　吸引全球優質企業到港上市

特首選舉唯一候選人李家超表示，收到不少市民留言，指近年香港整體經濟幾乎停滯不前。李家超指，其政綱提出要發揮《十四五規劃綱要》給予香港的獨有功能定位，包括鞏固並提升香港國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐功能等。他認為，香港要吸引全球優質的企業到港交所上市，深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，盡快落實交易所買賣基金（ETF）的「ETF通」。



李家超在Facebook表示，香港要豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系，完善相關風險管理工具，研究企業財資跨境資金池的可行性，進一步鞏固離岸人民幣中心地位。

他又指，香港要深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，盡快落實交易所買賣基金（ETF）的「ETF通」，同時更好地利用香港作為海外資金進入內地投資市場的橋頭堡，抓緊大灣區建設所帶來的金融發展機遇，與灣區各城市合力通過互聯互通擴大金融市場的規模。

金融科技方面，李家超說，要結合實體經濟的數碼化發展，推動金融機構與初創企業合作，開發更多便利市民的金融科技方案。

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