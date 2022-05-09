特首選舉︱李家超高票當選　人民日報：助鞏固由亂到治及良政善治

李家超昨日（8日）以1,416張選委票當選新一任特首。內地《人民日報》發表評論員文章，指是次特首選舉有利於香港鞏固由亂到治局面，有利於香港實現良政善治，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，對維護香港長期繁榮穩定意義重大。



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立法會議員：冀行政立法更良性互動

文章指出，香港特區第六任行政長官選舉順利舉行，李家超高票當選，是「完善香港選舉制度」後首次舉行的行政長官選舉，亦是全面貫徹落實愛國者治港原則新的生動實踐，又形容「香港社會各界對行政長官選舉熱烈關注，積極參與，以各種方式踴躍向候選人團隊建言。」

《人民日報海外版》評論員文章則指，今次選舉展現出的良好氣氛令人耳目一新，參選人在選舉過程中努力宣示理念，與各界友好對話，不再有「泛政治化」表演，告別對抗、撕裂和攻擊抹黑，而99.16%的得票率，「充分反映香港社會對參選人的高度認同和肯定」。

此外，全體立法會議員對李家超當選表示祝賀，冀行政立法更良性互動，期望在愛國者治港原則下，李家超和他的團隊與立法會有更良性的互動，共同解決香港深層次問題，為市民謀幸福，為香港創更好的未來。他們亦期望，新一屆政府與立法會有更緊密溝通及合作，會盡職監督特區政府的工作，積極提出具建設性的建議，為香港建未來，為國家作貢獻。