分析︱疫情橫行屢現新群組　復常路線受阻礙？港府應對陷兩難

新冠疫情持續橫行，連續10天每日新增確診個案維持二、三百左右，近日亦先後出現元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」、紅磡新旺會桌球會、上環星月樓和觀塘工廈御善私房菜等感染群組。港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉近日在一場會議上表示，以現時情況稍有不慎，第六波疫情將一觸即發。有份出席的老人科專科醫生佘達明更轉述梁指：「這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面。」引起社會反響。

本地疫情橫行，顯示社區傳播鏈仍然存在，而隨著社交距離措施分階段放寬、市民生活陸續復常，確診個案持續出現乃正常之事。不過如真的像梁卓偉所指第六波疫情隨時爆發，是否顯示市民大眾好不容易才等到的復常時間表又會迎來打擊，又要收緊社交距離措施？香港市民過去兩年已在此「無限輪迴」中折騰多時。

有政界人士形容，隨著市民生活陸續恢復正常，這個防疫政策的「關鍵時間點」始終會出現，政府需要「選定行車線」，到底對疫情管控是「從寬」還是「從嚴」。不過夾雜其他客觀的社會政治狀況，港府目前似乎陷於兩難之中。



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



+ 2

梁卓偉言論惹業界人士強烈反應

根據梁卓偉會後在Twitter的帖文分析，疫情在過去一段時間未有放緩跡象，如果疫情稍微傾向錯誤的方向發展，香港將處於潛在的第六波風口浪尖。此外，港大公共衞生學院的「本地個案即時有效繁殖率」（RT值）近日已回升到接近1的水平，即平均每位患者傳播予1人，如這數字大於1，代表疫情有所回升。

不過，梁卓偉言論隨即引起反彈，其中餐飲聯業協會會長黃家和批評相關言論「不負責任，造成市民恐慌」，又指早前港大醫學院因應堅尼地城污水病毒量較高，呼籲師生切勿在區內用膳，已導致附近食肆生意受打擊。他認為，目前全港已有多人染疫，超過九成人已完成接種至少一劑疫苗，已經足夠形成免疫屏障，毋須過份擔心。

上述爭論其實反映兩個現象：

1. 香港經歷五波疫情，各類型的社交距離限制導致處所關閉、出行受限，一些企業因無法抵受長時間無收入而結業，經濟已經出現「內傷」。此外個別行業如美容、演藝、餐飲等，從業員都因為擔心無止境的處所關閉或營業限制，生活朝不保夕而紛紛轉行，導致嚴重的人才流失。所以業界十分懼怕如有第六波疫情，政府會再收緊社交距離措施，是以黃家和對梁卓偉的言論有強烈反應。

另一邊廂，自從特首林鄭月娥在3月21日公布逐步復常路線圖，4月21日正式實施，社會出現「報復式」的消費及出行，沙灘重開後人頭湧湧，食肆生意已接近回到第五波疫情前水平；康文署體育場地「炒場」問題再現且比以前更嚴重，一定程度反映體育活動的需求殷切。無論從哪個角度看，香港社會難以再承受一次社交距離收緊。

2. 雖然政府及醫學專家一再強調接種疫苗對防疫的重要性，但眾所周知，疫苗的作用並不是防止感染，而是確保市民一旦染疫重症及死亡風險大幅降低，實則為「防重症屏障」，防止醫療系統崩潰，因此社交距離措施放寬、社會復常後確診個案上升，疫情有所反彈是必然的事，無法避免。真正問題只是政府如何研判這些數字，以及確診個案回升後採取什麼方式應對。

林鄭明暸「清零」現實困難 政府換屆在即存變數

有政界人士向筆者反映，明眼人都知道政府雖然表面稱「內防反彈」，但正如另一政府專家顧問袁國勇所指，本港正進入「控疫」狀態，需要接受事實，有關病毒不會離開人類，難以「根除」，只要將染疫人數維持低水平，不讓醫療系統癱瘓，將死亡和重症人數減至最低，傷害減至最小就可以。

該人續指，如果疫情要「斷尾」，最有效方式就是全民強制檢測。不過從近月林鄭月娥的回應口徑，明顯可見對方不太希望在任期末段搞全民強檢，徒添不確定因素，寧可專注政綱上其他未完成的工作。而且眼見上海厲行封城招致滿城風雨，有人糧食耗盡亦不能外出購物，行政安排出現種種亂象，顯然港府也不敢輕舉妄動。既然如此，現實上本港就要和病毒長期搏鬥。

另有官府中人私下指，本港曾深陷「動態清零」和「與病毒共存」的意識形態之爭，雖然港府至今仍然未言明放棄「動態清零」，但衡量香港現實環境後，放寬社交距離措施已經是「共存」的第一步，只是基於「政治正確」，不敢公開與國策唱反調。而隨著疫情有反彈的苗頭，相信政府會再一次面對兩難：到底是厲行清零，還是走寬鬆的方向，兩者各有明顯的好處及弊端。林鄭月娥上周明確表示，本地零確診曾是通關前提，但日後需要與內地重新檢視這一點，相信亦是她意識到本港「不可能長期清零」的現實，希望中央體察。

該官員認為，政府換屆在即，候任特首李家超比林鄭更加「政治正確」，並將與內地通關視為首要工作，大家都抱有疑問，到底他會否為求與內地「動態清零」對接，將社會承受能力放在較次要位置，上任後一旦遇上疫情反彈即收緊社交距離。「長時間扭緊防疫政策，社會怨氣會上升，經濟會崩潰，政府也會招架不住。這一課林鄭已經上過，李家超上場後，又會如何看待箇中的困難呢？」

陳凱欣：政府須進一步交代控疫方向

曾任食物及衞生局政治助理的立法會選委界議員陳凱欣表示，政府至今沒有好好評估未來的防控策略，上周在立法會衞生事務委員會會議上曾問及政府想繼續「動態清零」還是讓疫情「自然繼續存在」時，官員也沒有正面回應。她同意，隨著社會復常個別傳染群組一定會出現，但問題是如何防止再出現像第五波一樣傳到老人院舍、出現醫療系統崩潰等嚴重狀況，如果不正視疫情反彈的可能性，第六波疫情會提早出現，政府需要進一步交代疫情進入新階段後的應對方式。

對於梁卓偉的言論，陳凱欣指個人會理解成「描述一個worst case（最壞情況），如果不想這種情況（再度收緊社交距離），現在就要及早行動」。她舉例指，強化「安心出行」個案追蹤功能、針對個別疫苗接種比率不理想的群組強化上門打針服務等，都是未來可優先做的方向。

經民聯副主席、行政會議成員林健鋒表示，不評論個別專家的言論，但認為近日感染群組爆發後，個案追蹤的效率算是不錯，現階段疫情亦「未至於咁恐怖（第六波隨時爆發）」，因此不用過於擔心，市民守好規矩、盡快完成疫苗接種，足以抵禦威脅。