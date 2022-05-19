前憲制事務司施祖祥逝世　曾參與前高官聯署促撤逃犯修例

前憲制事務司施祖祥今早清晨離世，終年76歲。香港大學利瑪竇宿舍在社交專頁發出訃聞，指校友施祖祥今早安詳離世，追悼會安排稍後由家人公布。訃聞指，宿舍仝人同感哀慟，對其家人致以深切慰問，並讚揚施在公職生涯上，服務建樹香港不遺餘力，指他的智慧與慷慨，當長存代代利瑪竇人之心。

前保安局局長、立法會議員葉劉淑儀對施祖祥離世感到可惜，透露施在凌晨一時許病逝，又指他已經抱恙很長時間，讚賞施是有能力、有魄力的官員。

反修例期間，施祖祥曾不止一次聯同多位前高官及議員聯署，促請政府撤回修例、收回612暴動定性、以及成立獨立調查委員會。



據悉前憲制事務司施祖祥逝世。（港大利瑪竇宿舍Facebook）

葉劉：助彭定康推「新九組」最為矚目

葉劉淑儀憶述施祖祥回歸前，曾協助末代港督彭定康推行「新九組」政改。方案下令所有在職人士都可以在功能組別獲得一票，當時惹來中方不滿，葉劉形容此為施公務生涯最矚目部分，又指回歸前，施祖祥認為自己不能過渡，便離開政府，轉到貿發局出任總裁。

施祖祥在港英年代進入政府成為公務員，曾先後出任公務員事務司、香港貿易發展局總裁、及廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席等重要公職，後來轉投商界。2019年反修例運動期間，施祖祥與26名前高官及議員聯署，呼籲特首林鄭月娥懸崖勒馬，撤回草案。參與聯署的包括前立法局主席黃宏發、前政務司司長陳方安生、前保安局局長黎慶寧、自由黨創黨主席李鵬飛等。