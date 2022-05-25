議員憂歐美科技制裁　倡用國產系統防癱瘓　薛永恒：暫未遇禁用

《港區國安法》下，多名香港及內地官員遭外國制裁，有議員關注香港的資訊科技系統及網絡安全可能隨時受波及，要求政府提早制訂預案。工聯會議員陸頌雄形容，外國政府的打壓已是「無所不用其極」，認為來外國隨時可編造理由斷供科技產品，要求政府部門著手試用國產或港產科技產品，舉例華為、統信UOS及麒麟系統。

創新及科技局局長薛永恒則說，已提醒部門進行採購時要尋找不同來源供應，以分散風險。但他強調過程中要作平衡，因為香港是「國家最國際化的城市」，希望仍可涵蓋最佳產品，當然國家安全亦是至關重要。截至目前，政府未遇到科技資訊產品「禁用」及「斷供」情況。

薛永恒指，保安局正進行《網絡安全法》的立法準備工作，預告今年底諮詢立法會及公眾，法例將要求關鍵基礎設施訂立一套風險防範管理體系。



《網絡安全法》年底進行諮詢

選委界議員吳傑莊表示，外國已切斷向中國出口某些科技產品，香港隨時可能受影響，加上黑客攻擊，若關鍵資訊基礎設施受破壞，市民的日常生活勢出現混亂。民建聯議員陳學鋒則認為，透過制裁香港向中國施壓，已成為外國政府的慣常手段，香港科技產品零件供應、維修、以至軟件升級隨時會出現問題，要求政府認清風險較高的部分，盡早制訂預案。

薛永恒承認要考慮國際關係，但截至此刻，政府無被外國禁用任何科技資訊產品及作業系統，但會留意國際形勢。他說，當局有提醒部門從不同來源採購，分散風險，「事實上國家的資訊科技發展一日千里，實際上可以採購的產品係充分，包括咗不少國家自行發展的產品，譬如華為聯想，杭州華山通訊技術等等，都係一啲非常有能力，亦都喺香港非常有基礎嘅公司。」

薛：有提醒不同來源採購 點名國產華為聯想

不過，薜未提及政府使用這些產品的具體情況，只是稱採購時，會保證選用產品有足夠兼容性及安全保障，主要考慮功能、技術保安標準、以及供應商提供的後續支援。

薛永恒指，關鍵基礎設施對社會正常運作具重要意義，資訊電腦系統及網絡一旦受擾亂，可能影響主要設施正常運作，嚴重危害國家安全。但香港至今未有針對性法例監管，只靠一系列指引，保安局目前正著手準備訂立《網絡安全法》，訂明營運者責任，計劃今年底公眾諮詢，會參考其他國家經驗及國際標準。