林鄭任內實施國安法感光榮　嘆仍在初階：下屆須提高意識不畏鬥爭

特首林鄭月娥今早（28日）出席法律論壇，提到前年《港區國安法》在港實施，是由她簽署政府公告，自己深感責任重大、使命光榮。她指在政府工作逾40年，落實《港區國安法》的效率是前所未見，頒布10天內國安委召開首次會議，駐港國安公署、警方國安處及律政司專門檢控科分別成立，並委任首批指定法官，《實施細則》亦刊憲生效。

林鄭指要徹底維護國安，「必須全面領會總體國家安全觀，並全方位把每個觀念落到實處，達致『防範』的目的」，舉例「完善選制」、公職人員宣誓制度都是立竿見影的「防範」工作。她說，香港在維護國安仍屬初階，寄語下屆政府必須進一步提高管治團隊的「政治意識、國安意識、大局觀和不畏鬥爭的精神」，強調必須不負國家及人民。



我們捍衞的是國家主權、安全和領土完整，維護的是全國人民的福祉，執行的是一部全國性的法律。因此，執行《香港國安法》的所有特區政府官員，必須不負國家、不負人民。 林鄭月娥

須將國安觀全方位落到實處 提高班子國安意識

林鄭指，《港區國安法》是一部全國性法律，有嚴謹的立法程序，中央也高度重視特區政府的參與，接納了不少意見，讓《港區國安法》能在沿用普通法的香港享有基礎穩固的法律條文，具體落實時高效有力。她寄語下屆政府，指特區官員必須看到香港的形勢依然嚴峻複雜，尤其圍堵中國的外部勢力不斷冒起，而本地激進分子、甚至鼓吹恐怖主義的地下組織仍蠢蠢欲動，認為須繼續深化政府和公營機構高層的國安意識和政治擔當。

她引述國家主席習近平在中共政治局會議上的說話，指要「在維護國家核心利益上敢於針鋒相對……不在任何壓力下吞下損害中華民族根本利益的苦果。」