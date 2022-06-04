六四33周年︱英駐港總領事89年駐京親證　稱每年這天均記憶中沉思

多國駐港領事館在社交網站悼念「六四」事件，英國駐港澳總領事館下午約5時半，在社交專頁發帖，除了上載燭光照片，也有英國駐港澳總領事戴偉紳（Brian John Davidson）的簡短聲明。戴偉紳指自己是1989年六四民運的目擊者，當時他身在北京見證了那一個歷史時刻，自此，每一年的六月四日，他都會再一次在記憶中沉思。

戴偉紳又表示，辯論、討論及提出異見的自由，對於從過去學習至為關鍵。



1985年加入英國外交部的戴偉紳，曾先後任駐上海及廣州總領事，去年7月起，接替賀恩德出任駐港澳總領事。1986至88年他曾經接受漢語訓練，1988年起派到北京於駐華大使館工作，前後長達四年；1997年回歸前，曾擔任英國外交部中國處處長。

戴偉紳：自由討論方可從過去中學習

美國駐港澳總領事館早上10時，率先將Facebook封面圖片改為已被港大移走的「國殤之柱」，澳洲及加拿大領事館其後也發文悼念。加拿大上載了往年維園燭光晚會照片，指全人類都有責任捍衛人權和普世自由，在這個日子，加拿大將聯同香港和國際社會莊嚴地悼念「六四」慘劇，以及當年在天安門廣場被武力鎮壓的和平示威者。帖文強調和平集會是人權，加拿大會與所有捍衛人權的民眾站在同一陣線。

澳洲則上載燭海照片，當中有一支倒下、但燭光不滅，並指他們悼念於1989年6月4日在天安門廣場喪失生命的人們。澳洲秉持對普世人權的承諾，支持每個人享有言論自由、結社自由、政治參與、以及宗教或信仰自由的權利。