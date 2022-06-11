林鄭斥有人搞針對、挑撥公僕市民　AO可與武官互補：角色短期不變

公務員由反修例到抗疫都飽受抨擊，建制輿論不斷要求改革公務員體制。政務官出身的特首林鄭月娥在接受專訪時，指近日很多針對公務員或政務官的批評並不公道，當中部分是「搞針對」。她至今仍然認為香港的公務員隊伍優秀，同時承認公務員不夠創新，但她將問題歸咎於政治環境，包括傳媒或意見領袖經常放大官員言論或政府措施，久而久之令官員不敢創新及突破。

林鄭回應公務員抗疫表現時，則指社會上時常有人挑撥離間公務員與市民、或公職人員系統中的高層與前線。她指絕大部分公務員都努力投入抗疫，有些問題並非出於政策缺失、而是處理能力不足。林鄭指政務官涉獵較廣，對於管治班子而言是非常寶貴的資源，不認為他們在政府內的角色短期內會有變，「無人講過要全用政務官或紀律部隊」，相信兩者可以互補，各司其職。



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歸咎政治環境令官員不敢創新

林鄭接受港台訪問時，指公務員編制近20萬人，難保當中有人表現欠佳，認同目前公務員團隊在主動積極性、創新思維及挑戰舊有做法方面有改善空間，否則難以追上時代需要、及提升香港競爭力，特別相信心公務員經過宣誓，更深入了解「一國兩制」下自己所扮演的角色，可以堅守本位。

社會上時常有人想挑撥離間，挑撥離間公務員和市民、挑撥離間公職人員系統中高層和前線。但我可以說在抗疫這兩年多，見到絕大部分公務員同事，包括退休公務員同事，都很努力支持抗疫工作。抗疫工作並非政策上缺失，而是我哋能力，在一個這麼大感染情況下是不夠、是能力不足。能力不足有時便用更加多的人幫忙，但都沒有辦法，你見醫院急症室便是。往往社會上見到不滿意、不開心，就某程度上是認為公務員工作做得不好。 林鄭月娥

無人講過全用政務官或紀律部隊

政府換屆在即，李家超成為首位紀律部隊出身的特首，多了「武官」晉身問責官員。被問到政務官在政府高層中角色會否有變，林鄭稱每個職系在政府架構中都有各自角色，政務官在「問責制」下須協助司局長，優勢是涉獵較廣，是非常寶貴的資源，可與紀律部隊互補。她指，用人不應拘泥於背景，最重要在某位置上該人可以有最好發揮。