政圈風聲︱7.1前閉環工作一周　立法會「無車一族」頭痕

立法會議員今日（20日）收到電郵，邀請參與七一回歸官方活動，須在本周四（6月23日）起「點對點」閉環工作，活動前一天赴酒店接受隔離。其中閉環工作安排方面，電郵列明不應乘坐公共交通工具或參加聚集性活動。

不過，此安排未必個個「跟得起」，因部份議員不一定有專車司機和私家車，或即使有車亦很少用作往返立法會。有多名平時乘搭公共交通工具到立法會習慣的議員表示，相關安排或令其大失預算，正研究如何做到。亦有人指電郵寫法不太清晰，不知如何跟從。



今年七一活動前，參加人士須先閉環管理。（資料圖片）

議員疑問：「其他地點」是否包括立法會？

根據該電郵內容，獲邀者如有意出席，須6月23日起在住所和辦公場所進行「點對點」閉環管理，並須每天到政府指定的檢測中心進行核酸檢測。其中「點對點」一項附有備註：「必須赴其他地點的公務活動，不乘坐公共交通，不參加聚集性活動，並嚴格做好個人防護。」

按照立法會議程，本周四公開會議包括周三大會的延續（如有）；周五有工務小組委員會、內務委員會及財務委員會會議；工務小組委員會、經濟發展事務委員會、環境事務委員會、人事編制小組委員會、司法及法律事務委員會會議；下周二則有發展事務委員會會議。下周三的立法會大會，早前曾有人建議休會，但暫時未有定案。不過無論如何，閉環期間仍有多個會議要召開。

有議員反映，部份人未必有私家車或開車習慣，生活較為「貼地」，與市民一同迫公共交通工具。亦有議員私下反映，電郵提到「必須赴其他地點的公務活動，不乘坐公共交通」，所指的「其他地點」到底是否包括立法會，可能產生歧義。「佢講緊『其他地點』，咁到底立法會算唔算？去檢測又算唔算？唔係好肯定。」

林振昇：須找工會同事代為開車

新思維狄志遠向筆者表示，沒有開私家車習慣，如果周四起需要閉環工作、不能乘公共交通工具，會聯絡有私家車的議員辦事處同事協助。

勞聯議員林振昇則指，平時一般乘港鐵或巴士往返立法會及勞聯的辦公室，這段時間可能要特別安排，會物色工會同事開車協助往返。

他又指，除立法會外平時亦會到工會辦公室參與簡單會議、審閱文件等，電郵並沒有說清楚是否可以；此外私人活動如平日在外午膳等，亦未知是否管制範圍。林振昇指，該邀請是由民政事務局的慶典統籌辦公室傳來，當局曾表示稍後會有詳細安排，希望屆時能夠解答大家疑問，作為議員亦只能盡量遵守，並盡量避免出席人多的場合。

2017年香港七一回歸20周年，在國家主席習近平的監誓下，林鄭月娥宣誓就職。（資料圖片 / 余俊亮攝）

議員怕人多 冀往私院檢測

新界北直選議員、「香港新方向」張欣宇平時主要乘港鐵往返立法會。他指本身有私家車，不過一般在落區時才會開車，來往立法會主要乘港鐵，如果閉環期間要到立法會開會，將改為自行開車。

有選委界議員則指，政府要求參加者每日到政府指定的檢測中心進行核酸檢測，但需時排隊、與人群聚集，「可唔可以去私家醫院檢測呢？」目前仍有待官方給予答案。