大停電︱多名議員促中電賠償：不能致歉了事　張欣宇提緊急質詢

中電電纜橋昨晚（22日）突然起火，導致元朗、屯門、天水圍大規模停電，立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤指，計劃在立法會相關事務委員會跟進；新界西北議員張欣宇提出緊急質詢，他說昨日港鐵屯馬綫和醫院都受到影響，要求當局交代關鍵公共設施的用電設計標準和後備方案，以及為全港輸電網絡進行緊急風險評估。

多名立法會議員要求中電，合理補償受影響住戶及商戶，工聯會陸頌雄指除了開不了冷氣引致不適及不便，食物也會變壞，商戶影響就更大，甚至影響醫療服務，要求中電盡可能抵銷他們因停電而導致的損失：「不能『抱歉』兩字了事！」



陸頌雄指事件不能接受，認為中電在保證利潤下有責任確保供電穩定。民建聯劉國勳也要求中電為受影響居民提供電費減免，他又形容政府未有使用緊急警示系統是形同虛設，質疑是否因為政務司司長出缺，以致無人拍板是否出動系統：「影響了數十萬的人口，但這緊急警示系統居然無響，沒有發揮其作用，形同虛設，究竟要用甚麼準則，影響多少人、甚麼事件，這系統才會發揮作用？」

張欣宇則認為，昨日是緊急警示系統發揮作用的時機，但當局沒有使用，他會要求當局交代原因。

陳克勤批評官員發後沒現身交代詳情，要等到恢復供電才露面，希望下屆政府能夠改善。他又說，事件反映基建設施脆弱，雖然香港現時的恐襲風險中度，但如果有人攻擊基建設施，將對民生造成很大影響，促請政府做好風險評估，企業亦要做好保安工作。

張欣宇（中）。（周皓宜攝）