民政局：東江縱隊在中共領導下痛擊日寇　未答會否支援生活或授勳

上月有東江縱隊成員離世，民建聯議員陳克勤今日（22日）在立法會會議提出書面質詢，問及政府有否統計中國共產黨抗日游擊隊東江縱隊轄下港九獨立大隊（大隊）的老戰士在港人數、加強對老戰士的生活支援、向大隊成員頒授榮譽勳章或表揚等。

署理民政事務局局長陳積志回覆時，未有回應人數、生活支援等問題，但花逾3,000字詳述當年抗日戰爭歷史，形容在抗日戰爭和在香港淪陷期間，在中國共產黨的領導下東江縱隊在香港各處「痛擊日寇」、保家衞國。



屯門建抗日烈士紀念碑

陳積志在書面回覆指，特區政府一直續致力推動愛國教育及正確認識歷史，包括中國人民長達14年抗日反日本法西斯軍國主義侵略戰爭的歷史，尤其讓年青一代認識和銘記這段重要歷史，例如在歷史博物館、海防博物館均設有常設展廳，多年來把抗日歷史列作長期陳列展覽，目前兩館正就常設展覽進行更新，以進一步加強展示日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、東江縱隊港九獨立大隊等內容。

他又指，香港公共圖書館亦在多方面支援有關工作，例如加強相關的圖書館館藏，包括書籍和多媒體資料，讓市民容易獲得關於國家和國民奮勇抗日的歷史資料。圖書館亦計劃每年在中國人民抗日戰爭勝利紀念日前後期間，在圖書館舉辦有關抗日戰爭的講座，並以書籍介紹配合。此外，民政總署負責的小型工程項目，正在屯門龍鼓灘建造抗日烈士紀念碑。

陳積志表示，特區政府非常重視抗日戰爭歷史，並將會繼續不遺餘力推廣愛國教育，包括十四年抗日戰爭的歷史，「特別是在中國共產黨領導下，東江縱隊港九獨立大隊的偉大抗日功績，加深大家的愛國情懷和作為中國人的驕傲和民族自信。」