七一｜梁君彥冀習近平講話指引香港發展　高永文：確診連升有隱憂

獲邀出席慶祝香港回歸25周年活動的嘉賓，踏入「點對點」閉環管理的第5天，立法會主席梁君彥今日（27日）到政府總部接受核酸檢測後表示，未知國家主席習近平會否來港，但相信領導人的講話包含很多內容，包括香港在各方面如何去提升、支持香港「五十年不變」的中間點繼續前進，指引香港發展。



候任政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞早前確診感染新冠肺炎，目前快測呈陰性，梁君彥相信，只要兩人在強制檢測的最後兩日均呈陰性，二人可趕及康復出席宣誓儀式。

新民黨立法會議員李梓敬則指，目前尚未收到民政處通知有關慶祝回歸活動安排。早前公布的閉環管理方案，獲邀嘉賓須在出席活動前一天入住政府指定的隔離酒店，李梓敬表示，對隔離酒店的地址和安排統統都不知道，又指慶典辦公室幾乎每次都在凌晨時分才發送電郵，「完全不知道回歸當日有甚麼活動。」

他認為，無論領導人最終以什麼形式出席，講話都代表中央政府對香港的重視。

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林健鋒：不擔心疫情影響領導人來港

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，不擔心確診個案連日破千會影響習近平出席典禮，又指知道習近平非常關心香港，如果他能在典禮上為香港發展作出指引是一件好事。候任行政會議成員、食物及衞生局前局長高永文認為，現時疫情數字連日上升有少少隱憂，希望上升速度不要太快，令慶祝活動能順利進行。