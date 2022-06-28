林鄭fb專頁周四停用　最後帖文稱不捨　期待習近平為特區指明方向

特首林鄭月娥即將卸任，她今早（28日）於社交網發帖，表明是最後一則帖文，大談離任感受，指和同事「離別在即，大家都感覺有點不捨」，並期待國家主席習近平就香港未來發表講話、指明方向。



指五年前習講話 成任內面對挑戰的信心依靠

林鄭表示：「位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府是我這五年來工作和生活的地方，這裏的同事一直支持着我緊湊的工作節奏，安排我的會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力。離別在即，大家都感覺有點不捨。但天下無不散之筵席，同樣運作了五年，讓我發布了超過600則帖文的『臉書』帳號亦將於6月30日結束。藉着這最後一則帖文，我在此多謝每一位留意我帖文的市民和不少留言分享感受的讀者。」

林鄭提到，今年香港回歸祖國25周年的重大日子，國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央對特區的重視和關懷。「我近日在接受傳媒訪問，總結任內工作時，表示習主席五年前在港的重要講話，是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港由亂轉治，重回『一國兩制』正確軌道，我們期待習主席在慶祝香港回歸祖國25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程。」

最後，她祝福香港明天會更好，祝願全港市民生活美滿、事事順利。