駱惠寧：習為長期堅持「一國兩制」一錘定音　發展須更公平惠全民

中聯辦今日（2日）舉辦「香港社會各界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神座談會」，主任駱惠寧表示，國家主席習近平昨日的重要講話，深刻闡述了全面準確理解貫徹「一國兩制」方針的理論具重要意義。

駱惠寧說，近兩年多香港經歷回歸以來最嚴峻局面考驗，修補了一系列制度的漏洞短板，實現「由亂到治」，證明面對甚麼風險挑戰，「一國兩制」都是行得通、辦得到、得人心，具有強大生命力和優越性。他認為，習近平的講話一錘定音，給香港派了一劑定心丸，增強港人和國際社會對「一國兩制」行穩致遠的信心，讓擔憂「一國兩制」方針會變的朋友可以安心，讓抹黑謠言不攻自破。



駱：港府須以「蘇州過後無艇搭」緊迫感謀發展

駱惠寧指，在香港「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時刻，國家主席習近平冒著疫情親臨視察，並出席慶祝回歸25周年大會，為第六屆行政長官和新一屆政府主要官員就職監誓，體現他對香港的高度重視，和對香港同胞的深情關懷。他稱，習近平提到「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，要長期堅持，是歷史性回答了「一國兩制」要搞多久這重大問題，產生重大而深遠的影響。

他說，維護國家主權安全發展利益是「一國兩制」最高原則，香港過去一度出現對「一國兩制」錯誤認識，根本在於偏離了這個原則。他又引述習近平說，管治權要牢牢掌握在愛國者手中，過去一段時期反中亂港份子透過制度漏洞進入政權機關，大搞政治對抗，嚴重干擾政府施政。而新選舉制度下三場選舉選出都是愛國者，為良政善治奠定了牢固基礎。

駱惠寧強調，中聯辦將堅定支持行政長官和特區政府依法施政，做好香港的當家人和治理香港的第一責任人。他指，發展是解決香港問題金鑰匙，各界要善於把握機遇，以「蘇州過後無艇搭」的緊迫感，聚精會神謀發展。他又希望社會各界積極行動起來，支持特區政府把握最大民心，共同破難而進，讓發展成果更多、更公平惠及全體市民。

譚惠珠：「愛國者治港」方可長治久安

基本法委員會副主任譚惠珠指，「一國兩制」敢為天下先，回歸後港人治港、高度自治，是香港真正民主制度的開始，然而要使「一國兩制」環環緊扣，保持完整體制，必須由「愛國者治港」，「全面管治權」才能有效落實，深層次問題才能有效解決，香港才可以長治久安。她指「完善選舉制度」後的第七屆立法會，有共同使命，就是謀求良政善治，從大局出發，務實有為，而愛國愛港的建制派人士，要積極支持政府有效施政，發掘優秀人才。

她稱，習近平提出四點希望，正是「由治及興」的治港新方略，習近平不僅心繫香港，更對香港為「一國兩制」開新篇寄予厚望和祝福。她舉例新加坡正享受政府和人民目標一致、聚精會神謀發展的成果，實現習近平的四點希望是造福香港下一代，使「一國兩制」行穩致遠的光榮任務。