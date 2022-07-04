七一前夕確診　譚耀宗：正居家隔離　身邊人皆無事想不到從何染疫

全國人大常委譚耀宗於出席七一慶回歸活動前夕，確診感染新冠病毒，未能與國家主席習近平合照。他今早（4日）於商台節目上更新近況，指現時已經退燒，不過仍未轉為陰性，需繼續休養。他又坦言，自己也不知道從何處染疫。



相信何俊賢播疫風險不大

譚耀宗指出，自6月30日第二次檢測結果呈陽性後，醫管局向其開了一些藥，又另外向中醫求助，很快已經退燒。他指目前仍有輕微咳嗽，狀況與感冒差不多，今早起來做快速測試時，結果仍是「一粗一幼」，即有淺色的「T」線，仍未轉為陰性。

被問到估計是從何處染疫，譚耀宗指自上月在北京開會回港後，一直遵守閉環要求，笑言：「我自己都諗唔到喺邊度（染疫），我接觸嘅人又好少，而周圍身邊嘅人都冇事，包括我太太、姐姐、司機、同事，全部都冇人有事，咁就我唔好彩啦！」

民建聯立法會議員何俊賢昨日亦表示確診，而他6月30日當日曾站在習近平正後方合照。不過譚耀宗表示對現場人士的風險應不大，因為何俊賢本身的檢測結果亦是反反復復，相信傳染性不高，而活動上大家都戴上口罩。

《香港01》及後向譚耀宗查詢現時隔離狀況，獲簡單回覆：「謝謝關心，我現在家居隔離。」