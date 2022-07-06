李家超將設「特首政策組」　以國家視野、香港利益制定政策

特首李家超今早（6日）到立法會出席上任後首次答問會，透露將重設類似過往中央政策組的部門，已初步定名為「特首政策組」，研究涉及本地、國家及國際層面的政策，向特首提供意見並作出決策。



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特別以「特首」冠名：我不單係香港嘅行政長官

選委界議員周文港問到，有關重設中央政策組或類似組織的進度。李家超指，這個政策組「心入面已經有個名」，叫作「特首政策組」。他解釋，特首是「雙負責」角色，即是說他不單是香港的行政長官，更要有國家視野，照顧香港整體制益和審視國際形勢。

他指，這個「特首政策組」屬宏觀政策決策單位，在香港層面會看一些政策涉及民情民意、不同界別人士需要的事宜，並細分不同政策範圍，期望在充分理解國家發展、審視國際形勢下，推出全面政策。他指，任何政策如果一刀切，可能會製造不應有的問題，這一點該組、特首辦主任和他日後會詳細討論。

政府亦會成立4個工作組，會由司長或副司長帶領，包括「擺脫跨代貧窮小組」、「土地房屋供應統籌組」、「地區事項工作範疇組」以及「公營房屋項目行動工作組」。

地區改革時間表？李：必須區選前作決定及計劃

此外，選委界議員林攸魯提到，區議會在過去三年已不能履行原來功能，而其他地區小組在推動行政的角色也都模糊，問到特首對明年對改革地區行政有什麼時間表。李家超指時間表很清晰，因為區議會有定期選舉時間，各項工作也要符合《基本法》和香港法律規定，會積極開展該方面的研究，審視過往的經驗，了解地區行政受破壞的原因，檢討如何令區議會成為一個有效的地區組織。