政圈風聲｜地產商高價投地　啟德CBD走樣？商界質疑遭過橋抽板

近年成為一手供應重鎮的啟德跑道區，原本定位是本港第二個核心商業區（CBD2），但發展似乎不似預期，除了東九龍單軌列車年前胎死腹中，政府亦計劃將跑道區5幅商業地皮改劃為住宅，交通配套以至跑道區定位備受關注。



已投得啟德地皮的9間發展商，近日罕有合組私人公司「自救」，重新包裝跑道區形象，集商業、娛樂、體育、住宅於一身，並為地皮起了一個很優雅的名字：Park Peninsula。



有商界中人指，發展商當年高價投地，憧憬啟德發展為第二個CBD，但政府之後卻煞停單軌列車，再大削商業用地，難免令人感覺是「過橋抽板」。有議員強調不接受啟德變成「純住宅孤島」，有發展商則提出交通配套方案，希望解決居民出入的問題。



啟德跑道區Park Peninsula模擬圖。

9間地產商聯合成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，包括新地、恒基、新世界、會德豐、嘉華國際、華懋集團、中國海外、帝國集團及遠東發展，公司將通過公私營協作模式主動與不同持份者和政府部門配合及協商，提升區內形象。

會德豐地產主席梁志堅指，相關合作並非要反對政府規劃，而是合力舉辦活動，「就好似當初發展尖東咁，都有一個會」，並以此組織與政府合作，又指區域發展完成後如有大型活動，亦會以該組織名義籌辦或參與。

楊永杰強調啟德發展規劃是要建立商業中心區，不應成為「純住宅孤島」。（資料圖片/李澤彤攝）

楊永杰：啟德是CBD規劃 應保留商業用途

事件焦點之一在於區內交通配套明顯不足，5幅商業地皮改成住宅，勢必進一步加重交通負擔。立法會九龍中議員楊永杰表示，不能接受啟德5幅商業地全改做住宅用地，指會令啟德變成「純住宅孤島」，犧牲當區居民利益。

他解釋政府擱置單軌鐵路計劃後，已令居民生活和交通極度不便，認為應保留部份用地作商業用途，否則會犧牲啟德作為商業中心區的長遠規劃。

顏汶羽認為，啟德發展區5幅商業地改變住宅發展，交通壓力將會大增。（資料圖片）

顏汶羽憂交通壓力爆煲 有災難性影響

立法會九龍東議員顏汶羽亦指，啟德沒有集體運輸系統，5幅商業地全變住宅用途後，會導致該區人流多和居住密度高，隨之加劇交通壓力和帶來災難性的影響。他認為若政府將5幅用地全變住宅用途，則需重啟單軌列車計劃，否則居民將難以離開啟德這「碼頭孤島」。

會德豐地產主席梁志堅表示，持有啟德地皮的發展商向政府提出多項交通配套方案，政府並不反對。（資料圖片）

梁志堅：發展商快賣樓 市民擔心交通或卻步

梁志堅表示，原本的規劃有齊住宅和商業地，居民可以就近工作，改變土地用途後居民需要跨區工作，交通配套令人關注。他直言發展商對此十分憂慮，「我哋就快要賣樓啦」，擔心市民見到交通配套不足而卻步，因此與政府溝通，提出多項交通配套方案，政府並不反對，於是發展商趁今次合作向傳媒提出。

梁志堅表示，未來規劃除了有水上的士前往中環，還會有穿梭巴士連接啟德站和宋皇臺站，近海位置亦有電動行人道，而啟德明渠亦會有行人天橋和單車橋連接觀塘。

一名商界中人直言，發展商最關注的是賣樓，當年投跑道區地皮，每呎樓面地價高達1.3萬至1.9萬元不等，屬「豪宅價」，當「麵粉」價高，「麵包」必然是貴，但如果跑道區CBD色彩似有還無，交通配套欠佳，試問又如何吸引入場客呢？