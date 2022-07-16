政壇諸事町 | 議員訂製球衣參加回歸足球賽　因防疫齋睇無得踢

多名立法會議員今日（16日）參加警察員佐級協會舉辦的「回歸25周年足球友誼賽」， 工聯會鄧家彪訂製了97號球衣紀念回歸，惟最終因防疫考慮無法落場出賽，只能「著波衫睇波」。警務處處長蕭澤頤亦到場為球員打氣，並就近日香港的治安狀況與議員進行交流。



9名立法會議員，包括鄧家彪、邱達根、何俊賢、容海恩、陳家珮、林琳、陳穎欣、林振昇，及林筱魯，一同出席警察員佐級協會舉辦的「回歸25周年足球友誼賽」， 警務處處長蕭澤頤到場為球員打氣，並就近日本港治安狀況與議員交流。

20多名議員期待落場出賽，工聯會鄧家彪更訂製97號波衫以紀念回歸，可惜最終因疫情緣故，議員只能「着波衫睇波」。儘管最後「齋睇無得踢」，鄧家彪表示大家依然樂也融融，他期望各界繼續做好防疫工作，讓社會早日復常，立法會足球隊也能得以重新激活。