政制局早前到聯合國發言　胡健民冀青年一同「講返好」香港

政制及內地事務局副局長胡健民今日（19日）出席活動，表示政制及內地事務局在7月回應和參與了聯合國人權事務委員會，並就香港提供第4份人權報告在香港實施的情況做出審議。經過3日會議後，將香港情況「講返對，講返好」。



胡健民在2022前海粵港澳台青年創新創業大賽上致辭時指，政制及內地事務局在聯合國人權事務委員會上，講述香港如何在實施《香港國安法》和「完善選舉制度」後，變成由亂入治、由治及興。他希望年輕人日後不論在甚麽崗位，都要將香港的情況「講返啱、講返對、講返事實」。他亦祝願參加比賽的參賽者事業成功，「因為年輕人嘅成功，就係香港嘅成功，就係我哋國家嘅成功」。

洪為民：前海支持港人港企發展

一同出席的全國人大代表洪為民提到，今屆比賽成功申請為香港特別行政區成立25年的認可活動。而且前海為支持港人港企發展，上月發布了「惠港九件實事」，支援港人在創業、就業、金融等9個方面的需求。

2022前海粵港澳台青年創新創業大賽今年是第7年舉辦，繼續設有廣東、香港、澳門和台灣4個分賽區。勝出者可獲推薦前往前海創業和有機會獲得超過60萬港元獎金。