DSE放榜｜鄭泳舜《沙燕之歌》勉考生　張欣宇歡迎私訊全天候支援

2022年中學文憑試（DSE）今日（20日），考生成績塵埃落定，收到成績後開始思索未來去路，繼續升學或投身社會可能是考生當前最大的煩惱。本身是跑步愛好者的立法會議員鄭泳舜發帖以電影《 點五步》 主題曲《沙燕之歌》勉勵考生，節錄歌詞「若結果偏不如意，始終無悔，拼命過去追求」。

張欣宇則發帖，表示DSE是人生一個階段，學生要放眼未來，尋找屬於自己的路。團隊這幾天將全天候為考生服務，提供升學及選科查詢，伴考生面對人生分岔路。



鄭泳舜分享本地樂隊Supper Moment的歌曲《沙燕之歌》，以其中一句歌詞「別再憂未能動搖命運之手，若結果偏不如意，始終無悔，拼命過去追求」勉勵考生，指這首歌是自己跑步時很喜歡聽的歌，提醒考生文憑試放榜只是人生道路的一個階段，將來還有很遠的路，最重要是找到目標，持之以恆，不放棄。

張欣宇則在社交平台上分享學友社的「放榜懶人包」，包括覆卷和相關輔導服務詳情。他指考生若對選科，特別是工程、物流、理科、社會科學有疑問，可隨時私訊他：「我和團隊這幾天會全天候為大家服務！」他勉勵考生，不論成績如何，最重要是盡力付出和無悔。