新思維備戰立會補選　狄志遠稱政治上孤單但堅定：將動議重啟政改

以議會內唯一非建制派自居的新思維主席狄志遠，今日（21日）聯同該黨副主席黃俊瑯、秘書長陳家偉、總幹事韓創德舉行記者茶聚，透露新思維有意參與因多名議員加入政府而出現的立法會補選。

狄志遠回顧自己半年來於立法會的工作表現，認為新思維在政治光譜上較為孤單，但仍能代表市民表達對民主自由的訴求。他承認有部分市民認為現時談民主、政改是虛無縹緲，但這是新思維主要訴求和宗旨，所以計劃在立法會復會後就重啟政改提出動議。

他提到2019年社會運動，有不少被捕者都是年輕人，若果政府想加強與青年人的聯繫，同時修補社會撕裂，建議善用警司警誡，「未告、或不嚴重的就算吧。」



狄勸對青年從寬：未告或不嚴重就算吧

狄志遠表示，新思維的宗旨是「對話總比對抗好」，因此即使新任特首李家超的政綱有不足之處，他們仍然願意公開表態支持，認為只有釋出善意方可長遠合作，為市民謀福祉，同時監察政府施政。他指，創黨後便與政府各界積極溝通，甚至與其他黨派在民生議題上有合作，例如在年初疫情爆發時，新思維曾與不同黨派的成員一同到安老院進行探訪，盼能加強跨黨派合作，關注民生政策。

不過，他強調議會內需要如新思維的反對聲音，舉例指新思維不能接受早前的《財政預算案》削減社福政策方面的撥款，所以投下棄權以示不滿。

籲非建制派參選：有助表達市民意見

狄志遠提到會堅持重啟政改：「特首和立法會透過普選產生，是中央及《基本法》對港人的承諾，也是港人的訴求。」加上香港作為國際城市，民主自由缺一不可，會繼續堅持該理念。

黃俊瑯則補充指：「立法會將會進行補選，立法會需要更多非建制派的聲音，新思維將積極準備立法會補選，密切留意社會同立法會形勢同情況。」他同時呼籲非建制派考慮參加補選，相信市民會樂見有不同聲音的黨派出現在立法會，有助表達市民意見。