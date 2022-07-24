政壇諸事町｜陳茂波出席書展分享會　自費購《習近平談治國理政》

財政司司長陳茂波今日（24日）在網誌表示，下半年經濟復蘇步伐和力度仍存在相當挑戰，主要負面因素之一是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，對全球經濟和資金流造成影響，可能造成金融市場波動。

陳茂波亦現身一年一度的書展，透露在書展中購買了書藉和一些本地手作，從其網誌照片可見，《習近平談治國理政》第四卷是其「戰利品」之一。



陳茂波自費購入《習近平談治國理政》第四卷。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，在精準防疫的大原則下，雖然大部分社會及經濟活動仍謹慎地進行，惟上星期剛開幕的書展仍吸引不少市民入場，因此他也特意出席了兩場新書分享會，甚至在書展攤檔買了些書籍和本地手作產品。

從他上載的照片中可見，陳茂波手執《習近平談治國理政》第四卷，並準備付費。《習近平談治國理政》第四卷本月3日在香港發行，書中收入了習近平在2020年2月3日至2022年5月10日期間的講話、談話、演講、致辭、指示、賀信等109篇，分為21個專題。

陳茂波指，各行業都承受著較大壓力，主題式的大型展會有助刺激額外的消費需求和帶來短期的就業機會。他期望即將發放的第二階段消費券能達到振興經濟的作用。

陳茂波：加息令復蘇存挑戰 本港次季經濟難言理想

另外，陳茂波在網誌指，近一個多月本港疫情反彈，但大部分社會及經濟活動仍謹慎有序進行。他展望下半年經濟復蘇步伐和力度，仍存在相當挑戰，主要負面因素之一是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，對全球經濟和資金流造成影響，可能造成金融市場波動。

陳茂波在網誌提到，本港就業市場近期稍有改善，不過環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%，下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，情況亦難言理想。