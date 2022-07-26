政圈風聲︱解構11月通關契機　政界料政府已「半放棄」通關內地

自疫情爆發以來，香港面臨與內地及海外人員往來皆不便的困境，如何在兩方面做到「通關」一向是市民的最大關切之一。本港11月將舉行大型的金融峰會及國際七人欖球賽，是對外重新展示香港國際都會的契機，有報道形容這是向國際開放的「死線」，屆時入境限制一定要放寬。

有政界人士坦言，不論是政府官員口徑，以至本地建制派代表人物的公開言論，都指向優先與海外通關，而內地與外地又在走兩套完全不同的防疫策略，順得哥情失嫂意，側面顯示港府對與內地通關已是「半放棄」狀態，只是基於政治正確不會言明。



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通關之兩難取捨

眾所周知，由於內地「動態清零」與西方國家「共存」政策方向完全不同，香港自今年初Omicron疫情爆發以來，一直夾在東西方之間「兩頭唔到岸」：嚴格的外防輸入及內防擴散政策也無法「動態清零」，導致與內地又通不了關，國際上又嚇怕外商，影響到香港的國際金融中心地位。

上屆政府於任期末段似乎終於明白此點，先在4月取消個別地區「禁飛令」及對內放寬社交距離措施。今屆政府上場一星期，即取消個別地區航班「熔斷機制」，並開始放風研究縮短入境檢疫時間，可能初步由7天變成「5+2」容許居家檢疫，並希望以有針對性的「紅黃碼」政策代替。

雖然政府至今未公布正式詳情，但以上種種措施，實際上都是走向放寬，亦即與外地通關為先。縱使特首李家超一直表示通「內關」與「外關」沒有衝突，但明眼人都知道，放寬檢疫限制總會存在一定的病毒傳播風險，特區需要在兩者之間作一定取捨。

早前政府在立法會前廳交流會中，亦有多名議員曾向筆者表示，隱約感覺到政府已經將與海外通關放在最迫切位置，始終那是「比較摸得着可做到」的事，只是官方層面不願公開承認。行政會議召集人葉劉淑儀前日更在一場公開活動中承認，金融界做生意需要外遊，即使未能與內地免檢疫通關也可先對外通關，盡量減低對旅行的障礙。

田北辰：應逐步過渡至「0+7」

實政圓桌立法會議員田北辰指，向來都要求入境檢疫由現時的「7+0」，逐步變成「3+4」，再變成「0+7」，對商務旅客全面採用家居檢疫，期間停用疫苗通行證，達到管控效果。

他指，11月的時間未算太遲，始終新政策需要「摸着石頭過河」，但重申「紅黃碼」措施是「多餘」，因為任何抵港旅客只要在檢疫期間確診，就會被送到竹篙灣隔離或在家居戴手帶接受監察，疫苗通行證本身亦已有限制高風險人士出行的功能。他指，個人相當有信心政府最後的版本並不會是「安心出行」下的「紅黃綠」碼，而是透過疫苗通行證落實。

林健鋒：建基於科學數據 支持有序放寬檢疫

經民聯立法會議員林健鋒表示，政府做任何防疫政策調整都要有科學依據，憶述醫務衞生局局長盧寵茂較早前提及，現時約六成輸入個案在抵達機場時的核酸檢測已經能找到，而酒店檢疫第5日的核酸檢測，更將發現比例推高至95%。按照這個數字，林健鋒認為如果日後逐步放寬酒店檢疫日數，例如3至4天，找出個案的比率也接近的話，可以繼續逐步降低日數，平衡便利程度與防疫需求，「相信如果可以改為家居隔離，商界朋友也不會介意使用電子手環。」他又提到，既然目前家居環境許可的確診人士尚且容許接受家居隔離，那沒有理由從外地回港的未確診人士不行。

林健鋒認為，長遠來說當然同意放寬檢疫措施，對香港的國際地位有幫助，但前提是香港自身也要「爭氣」，在防疫上做好本份，例如市民打齊疫苗、盡量少到人多地方、自覺正確佩戴口罩等，特別指出政府近日表示完成居家隔離的人士可自行剪掉電子手環，認為這有機會出現漏洞，建議要求這些完成隔離人士到指定的政府中心，由工作人員協助剪掉，確保萬無一失。

譚耀宗指，同意外防輸入措施要放寬。（余俊亮攝）

譚耀宗承認要內地全面開關不實際

值得一提的是，全國人大常委譚耀宗昨日出席活動後被記者問到「11月通關死線」的消息時，表示都明白到7天隔離限制對抵港人士的影響，認同可考慮放寬，只要平衡好管控工作，形容「愈快愈好」。至於和內地通關方面，他指內地疫情也反反覆覆，要求內地一下子全面開放予香港也不實際，目前主要爭取的是擴大配額、為學童作特別安排、先在香港「驛站」隔離等，已向特區政府表達。

譚耀宗其後回覆《香港01》指出，現時與內地通關的重點，已經不是「全面通關」的問題，只是要爭取增加名額，逐步逐步往前推。他認為無論對內對外，都應做好疫情管控，不過始終加強與國際聯繫，也是國家主席習近平在「七一講話」中對香港的期盼之一。

有不願具名的資深建制派人士，與筆者談起譚耀宗此番言論，認為既然他都公開承認與內地全面通關不太現實、香港又始終需要和國際交往，那麼明顯與海外通關就是特區政府未來幾個月的工作重點。那是否顯示與內地通關已「凍過水」？該建制派笑而不語，答案盡在不言中。

議員倡香港作為內地放寬隔離「試點」

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙分析，內地執行政策時不時會以「試點」形式推行，正如今年4月有8個城市作為「7+3」縮短檢疫期的試驗城市，試行3個月無出大問題，就全國實行「7+3」，認為香港不妨作為全國進一步縮短隔離期的試驗田。

不過亦有政界人士坦言，即使內地有意放寬，都未必是短期內的事，至起碼在中共二十大之前，也很難預期內地會對「動態清零」政策有顯著調整，變相這段期間香港與內地通關難上加難。