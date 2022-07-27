譚耀宗：立法會補選可與港區人大選舉同日舉行　方便投票

4名選委會界別立法會議員辭職加入政府後，政府尚未公布立法會補選安排。全國人大常委譚耀宗今日（27日）表示，補選日期要留待特區政府決定，但他認為如果立法會補選與年底的港區人大換屆選舉同日，或相隔一兩天舉行，將會方便同時是兩個選舉選民的選委會成員投票。



七一染疫無緣見習近平 譚耀宗：沒甚麼遺憾

譚耀宗雖因上月確診新型冠狀病毒而無法與國家主席習近平在七一見面，但卻感「沒甚麼遺憾了」，指「那麼多人中了，你自己不中又很『蝕底』對不對？」，且自己沒有嚴重病徵，只發燒一天和咳了數聲，也沒有喉嚨痛，只當患了感冒。

倡社區隔離設施轉「健康驛站」 讓北上港人在港隔離

譚耀宗又說，港人北上內地的隔離酒店不足，每日只有2,000個名額，認為兩地應研究安排旅客先在香港隔離，再閉環式送到內地過關，並將名額增加至5,000個。

譚耀宗希望政府研究將香港現時空置的社區隔離設施轉為「健康驛站」，讓準備到內地的港人可以先在香港檢疫，解決深圳「健康驛站」供應緊張的問題。為令內地當局對有關措施放心，可安排內地衛健委人員到港監察。

另外，近日社民連被批「反中亂港」，譚耀宗指香港已有維護國家安全的法例，任何組織都要守法，如觸犯法例就要負上刑責。