前《東張》主持黃穎君離開民政局　新職月薪仍近7萬｜政壇諸事町

前《東張西望》主持黃穎君去年「轉跑道」加入政府，出任民政事務局媒體主任，月薪達6.7萬元。近日有傳黃穎君已離開政府，不過她回覆《香港01》查詢時，自己仍然在政府工作，只是調了職，現時在新設的文化體育及旅遊局擔任媒體主任。

黃穎君指，政府架構改組後增設文體旅局，該局工作量大，需要更多人幫忙，加上自己對文化藝術也有興趣，因此調職。



媒體主任月薪67,295元

黃穎君去年主持《東張西望》時，因勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」，之後突然宣布離開TVB，加入民政事務局，協助時任局長徐英偉，不過據聞當時某政府高層對此有意見。

近日黃穎君現身《國家安全多角度》新書發布及分享會，該書由青識教育發展中心推出，全國政協副主席梁振英擔任主講嘉賓。黃穎君話，只是出席該書發布會，支持有關工作，完全沒有參與出版。

黃穎君。（資料圖片）

根據政府招聘廣告，媒體主任月薪67,295元，職責包括就局方提供的服務檢視市民意見；就傳媒關係提供專業意見，並制訂公共關係策略，以及安排傳媒採訪及處理傳媒查詢等。黃穎君稱，調職後的工作內容及性質也很相近，同樣是合約制職位。