盧寵茂：「紅黃碼」進入測試階段　循序漸進擴展至密切接觸者

安心出行「紅黃碼」制度具體安排快將公布，醫務衞生局局長盧寵茂接受《大公報》訪問時表示，目前技術已進入測試階段，快將公布細節。他透露，政府會循序漸進，將黃碼擴至涵蓋與確診患者同住的密切接觸者。



紅黃碼：盧強調需要「精準抗疫」

盧寵茂指出，所有居家隔離的確診者會獲發「紅碼」，入境旅客會獲發「黃碼」，容許他們縮短檢疫酒店日數，稍後會逐步將「黃碼」擴至與確診患者同住的密切接觸者。他強調，「紅黃碼」制度是為了給予非感染者自由，增加內地信心，達到「精準抗疫」： 「確保應紅就紅，應黃就黃，應不紅不黃，就不紅不黃，正常的，一定要做得好。」

政府正研究縮短海外抵港人士的7天酒店檢疫日數，盧在訪問中未有透露縮至多少天，只表示八成多輸入確診個案是在檢疫酒店第3日發現，九成多個案是在第5日發現。另外，外地返港旅客約有4%確診者，即每1,000個入境旅客有40人感染，機場核酸已找出20個，通過隔離酒店第三日及第五日，再找到十多個，共找到三十多個。他反問：「是否可以讓990人離開檢疫酒店呢？可以透過醫學監測，配合『黃碼』，及隔日核酸檢測，找回餘下數人。」

盧寵茂強調，政府仍堅持外防輸入的態度，更新入境旅客的檢疫日數並非「躺平」或放鬆，而是香港作為內地連通國際的橋樑，不應與內地和國際連通對立。他又承認，機場檢疫時間有改善空間，會研究搬遷機場核酸採樣中心及增加採樣中心數量，加強推動旅客使用電子健康申報系統，往後航空公司會要求旅客上機前完成電子健康申報，其後旅客可獲發「綠碼」，過關時改用綠色通道，期望優化措施後旅客可在1.5小時內完成檢疫，並取得核酸檢測報告。