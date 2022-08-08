國務院任命區志光為香港國安委秘書長　李家超讚熟悉國安事務

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的有關規定，根據香港行政長官李家超的提名和建議，國務院在8月4日決定任命區志光為香港特區維護國家安全委員會秘書長，免去陳國基的香港特區維護國家安全委員會秘書長職務。

李家超表示，區志光過去五年一直在保安局擔任副局長，擁有國家安全意識和熟悉國家安全事務，有能力勝任秘書長一職，他將帶領秘書處支援香港特區國安委承擔維護國家安全的重責。



北京2020年6月頒布實施《港區國安法》，規定香港特區設立由行政長官擔任主席的香港特區國安委，負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並受中央人民政府監督和問責。香港特區國安委下設秘書處，由秘書長領導。

香港於同年7月成立香港國安委，由時任特首林鄭月娥擔任主席，時任特首辦主任陳國基擔任秘書長。特區政府換屆後，陳國基升任政務司長，其國安委秘書長職位由前保安局副局長區志光接替。

現年63歲的區志光，1980年加入香港警務處任職警員，並於1986年獲委任為督察，之後平步青雲，官至警務處高級助理處長。他曾任職警隊內多個不同部門，崗位包括人事及訓練處處長、刑事及保安處處長。他2017至2022年間出任保安局副局長。