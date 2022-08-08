公屋加租1.17%　議員倡延長寬免期　何永賢：寛免租金少收約2.6億

立法會房屋事務委員會今日（8日）討論公屋租金檢討結果，加租1.17%的建議。民建聯立議員陳學鋒質疑公屋租金檢討調查滯後，希望局方寛免租金至24個月。房屋局局長何永賢表示，今次加租1.17%已很溫和，又指寛免12個租金會令房委會在今、明兩個財政年度少收約2.62億元。



議員質疑機制滯後 未反映現況

房委會每兩年檢討公屋租金一次，透過計算該次租金檢討中第一和第二期間的收入指數變動而調整租金，但陳學鋒指今年本港爆發最嚴重的第五波疫情，房委會只計算2019及2021年的公屋住房收入，令公屋租金檢討調查滯後，質疑調查未能反映市民現時的經濟狀況。

他又指，「局方淨係做咗一半好事」，只寛免首12個月租金，認為政府可先暫定寛免首12個月，待12個月後再看看當時的經濟狀況決定是否繼續寛免。

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣亦認為，公屋租金檢討調查滯後，質疑當中考慮的因素不夠周全，認為現時社會變代速度大，調查可加入更多因素，包括支出及通脹等等。他又建議未來一段時間，要再討論房委會是否可再運用《房屋條例》17條賦予的權力，如明年本港經濟仍然好差，是否可以將寬免期延長。不過，自由黨議員李鎮強認為租金加幅溫和，平均每戶加租26元，如仍提供寬免，擔心開壞先例。

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何永賢：租金增長幅度溫和

房屋局局長何永賢表示，2021年的收入數據正正能反映租戶在2020至2022年間，疫情下受到的收入影響。她指，通脹往往與消費物價指數掛勾，但消費物價與商業服務有關，「佢同租戶收入其實唔係同一樣嘢嚟」，用租金支出與租戶收入作比對才是最恰當。

她又說，《房屋條例》17條已為房委會在加租上提供彈性，寬免措施已考慮疫情下的社會狀況，同時平衡房委會的財政壓力。她強調根據房委會的財政預算，在2023至24年度會有近6億赤字，今次寬免如獲得通過，將合共少收約2.62億元。她提到未來將有更多公屋落成，因此要平衡財政方面的需要。