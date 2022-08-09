許智峯報稱在悉尼遭華裔男子潑水襲擊　向澳洲國家安全部舉報

正身處澳洲的前立法會議員許智峯，報稱於上周日（7日）下午於澳洲悉尼一間餐廳，遭一名操廣東話的華裔男子潑水。許智峯今日（9日）在Facebook稱，已就事件向悉尼當地的新州警方（NSW Police)、澳洲國家安全部（National Security）等部門舉報。



目擊者引涉嫌施襲男子：下次就打鑊你！

根據網上專頁「澳港聯」帖文指，目擊者稱上周日下午約3時半，許智峯與兩友人在餐廳內飲下午茶，坐在許智峯側背圓桌的男子突然站起，將手上一杯水撥到許智峯身上，並大聲指罵許是「人渣」。許智峯友人立即上前與該男子理論，惟該男子出言恐嚇許：「如果唔係咁多人喺度，我一早郁手打咗你喇！」目擊者指，該名華裔男子操流利廣東話，年約50歲，同行男女疑為其太太及兒子。

目擊者又稱，十數分鐘該名施襲男子折返，向許智峯說：「下次再畀我見到你，就打鑊你！」許的友人指斥其行為已涉嫌干犯襲擊恐嚇等刑事罪行。帖文指，有在場人士拍下涉施襲男子的容貌，許智峯及友人考慮後，暫未打算報案作跟進行動。

許智峯今日（9日）在Facebook表示，基於當時無人受傷，涉嫌施襲者容貌亦已被拍下，故事發當刻並無報警，但考慮到事件涉及直接襲擊及威脅使用暴力，加上他作為香港的公眾人物，其澳洲的人身安全牽涉港人的公眾利益，因此今早已向悉尼當地的新州警方、澳洲聯邦警察、澳大利亞安全情報組織及澳洲國家安全部分別舉報。