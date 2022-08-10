葉劉倡免內地買家BSD　田北辰：優才可免收　10年內禁買賣防炒家

行政會議召集人葉劉淑儀昨提出，政府可考慮免除內地買家需要支付的「買家印花稅」（BSD），隨時牽動地產股上揚，但政府急澄清沒有相關討論及計劃，葉太之後又澄清只是新民黨建議。

實政圓桌立法會議員田北辰今（10日）表示，當初設立買家印花稅是為了遏止炒風，今天炒樓問題仍未解決，倘因經濟疲弱而放寬，「等如為了一個問題而製造另一個問題」，過往試過樓價托市，後遺症非常嚴重，不能忘記慘痛教訓。



稱政府需吸引人才在港發展

田北辰今（10日）在Facebook發文指，近日有人提出寬免非本地居民買家印花稅，他認為任何人都可提出政策建議，但理念必須要清晰，反問：「寬免非本地居民買家印花稅的理據究竟是什麼？是為了提振經濟還是吸引人才？」

他指當時設立這個稅項，明確的政策目的是遏止炒風，但今日炒樓問題未見解決，「若因為經濟疲弱而放寬，就等如為了一個問題而製造另一個問題」。他指香港不是沒有試過用樓價托市，後遺症非常嚴重，不能忘記這些慘痛教訓。

田北辰又指，人才流失明顯是當前難題，政府需研究多方面解決，既然買家印花稅是為了對付炒家，而不是有意來港發展的人才，如何區分兩者正是可以討論的地方。他舉例指，符合某些條件的優才可免收買家印花稅，但10年內禁止買賣，「是不是可以防止炒賣又不影響真正在港發展的用家？」他認為禁售期太長可能會令買家卻步，但為了吸引在港發展的人才，年期宜長不宜短。