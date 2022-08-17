李家超關注患嘶哮症幼童　呼籲家長盡早讓子女接種疫苗

本港兒童感染新冠病毒個案趨升，近日更接連有染疫幼兒出現嚴重「嘶哮症」，患者的喉嚨、氣管和支氣管周圍會變得腫脹，聲帶感染、氣管收窄導致小朋友說話會聲沙和高音。行政長官李家超今日（17日）視察醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心，及位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心，並到訪瑪嘉烈醫院兒童病房，關注一名患嘶哮症的兩歲男童的情況，呼籲家長盡早讓他們的子女接種疫苗。



行政長官李家超到瑪嘉烈醫院，了解一名患嘶哮症的兩歲男童的情況，並祝願他早日康復，據悉，該男童一度需要插喉及入住兒童深切治療部，現時情況已轉為穩定。

李家超指，目前幼童及兒童疫苗接種率仍然很低，強調：「幼童在沒有疫苗保護下，患重症的風險相對大很多」，呼籲家長不應再等，必須盡早讓他們的子女接種疫苗，否則待子女染疫後便後悔莫及，並表示，已指示團隊必須加強宣傳解說接種疫苗的重要性。

重大事故控制中心啟動 應對瘧疾個案

李家超同日亦視察了醫管局緊急應變中心，又和醫護人員傾談，聽取了機制運作及傳染病管控的匯報。他表示，最近醫管局因應非洲抵港者染瘧疾的事件，啟動重大事故控制中心以統籌協調應對措施，可在短時間內啓用不同治療設施以應付需求，體現本港醫療體系處理緊急事故的高效能。