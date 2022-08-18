政圈風聲｜議員盼取消登機來港PCR檢測　免滯留外地風險

第二場「前廳交流會」昨日舉行，政務司長陳國基率領9名官員出席，除了打擊衛生黑點主題外，議員提出的問題相當廣泛，小至餵飼野鴿、發泡膠箱堆積，大至對內對外通關，可謂包羅萬有。通關始終是社會頭等大事，陳國基會後指，政府早前將海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果不錯，會繼續檢視疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。



據聞，有議員在會上向官員反映，目前來港人士登機前需接受聚合酶連鎖反應 （PCR）核酸檢測，萬一驗出陽性便無法登機，隨時在外地滯留，這對港人出門旅遊、公幹造成很大不便。

來港「硬食」貴價檢測增出行成本

按照目前政策，來港人士在海外地區或台灣登機，須出示預定起飛時間前48小時內由化驗所或醫療機構採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明，經香港轉機或過境的旅客則無須進行登機前PCR檢測。有議員指全球疫情放緩，很多國家或地區已放寛入境檢測要求，外地核酸檢測規模大為縮減，但香港規定上機前必須有PCR證明，來港者唯有「硬食」貴價檢測，動輒過千港元，變相增加了出行成本。更重要的是，萬一上機前始知道確診，可能要在外地滯留14天，再做PCR，不少人寧願不出門，以免有家歸不得。

據聞，有議員在交流會提出取消有關規定，獲資深商界議員和議，但官員就擔心若確診者可照樣上機，會為外防輸入帶來風險，但會交相關政策的跟進。

至於對內通關，陳國基昨稱一直無停止與內地討論通關問題，適時會公布詳情，多名議員都表示，政府沒透露風聲，相信短期內都無法免檢疫通關，起碼要等到二十大之後才有眉目。