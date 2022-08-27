蔡若蓮：有移民朋友讚香港教育　教師學「習講話」不涉意識形態

教育局早前向全港幼稚園、小學及中學派發國家主席習近平「七一」講話的單行本，表示方便老師閱讀重點，體會重要講話的要義。教育局局長蔡若蓮今日（27日）有線節目《有理有得傾》，被問到有教師因為不欲處理意識形態工作而離職。

蔡若蓮回應指，習近平的講話並非意識形態，當中強調「一國兩制」不會變，並提出「四點必須」，教師應了解如何發揮「一國兩制」優勢，了解香港前途所在。



教師移民流失？蔡反稱因其他行業挖角

本港教師流失率急升，蔡若蓮在另一電台節目提到，留意到業界招聘較以往困難，主要是由於香港整體人才流失，出現「音樂椅」效應，即使學校已聘請到人手填補空缺，也有教師被挖角至其他行業，尤其是英文老師，政府會從師訓等方面增加教師數量。

對於有不少移民人士明言對本港教育失信心，蔡若蓮指，香港教育不斷提升、與時並進，她聽到很多移民的朋友表示，本港基礎及大學教育一直名列前茅，教育課程靈活、國際化，希望家長能夠客觀一點去看。蔡若蓮又提到，政府沒有推行全港學校「普教中」的時間表，「普教中」政策沒有改變，仍然是「長遠目標」、「校本決定」，由學校決定如何推行。