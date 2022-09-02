紫荊黨首期「愛國者治港講習班」畢業　李山寄語40學員：不忘初心

紫荊黨上月底（8月27日）舉行首期「愛國者治港講習班」結業禮，有40多名學員畢業，獲頒《香港的管治和政治人才》結業證書。紫荊黨主席李山寄語學員不忘初心，牢記使命，學以致用，共建香港。獲邀擔任主禮嘉賓的立法會選委界議員李浩然則期望「講習班」輸出更多優秀人才，培養更多具有開創精神和遠見的領導者。



李山指出，香港和世界正處於快速變革的年代，以「共建香港，無問西東」為口號的紫荊黨，將和全港各界一齊努力，落實「愛國者治港」原則，推动香港重新出發。他寄望全體學員不忘初心，牢記使命，學以致用，腳踏實地，作更大貢獻。李浩然則表示，紫荊黨作為嶄新政治組織，沒有特別政治包袱，在政策研究、解說和推廣方面做了大量工作，期望「愛國者治港講習班」為社會輸送更多優秀人才。除此之外，民政事務局前局長徐英偉、紫荊黨執委伍俊飛、香港大學專業進修學院教授盧兆興等人出席結業禮。

學員代表黃偉傑分享他在「講習班」的成長經歷和體會。據介紹，講者都是來自各個領域的學者、專家或棟樑，既有香港土生土長的人士，也不乏內地背景的「海歸」；授課內容涵蓋中共黨史、經濟金融、文化教育、土地房屋、醫療衛生、創新科技、公務員體系等等；在評核方面，學員小組需以英文撰寫近一萬字報告及進行口頭答辯。他認為「講習班」既可增加學員對國情和港情的了解，又可磨練政治素養、拓寛國際視野。

紫荊黨計劃今年年底推出第二期「愛國者治港講習班」，授課內容聚焦香港的國際化，突出實用性、專業性和開放性，希望吸引更多專業人士投身建設全球化香港的行列。