香港潮州節本月22日起會展舉行　推「雲旅遊」主題｜政壇諸事町

為慶祝香港回歸25周年，香港潮屬社團總會本月22日起，一連5日在香港會展中心主辦第3屆「香港潮州節」。總會今日（5日）舉行記者會，介紹潮州節活動內容，總會監事會主席林建岳、主席陳振彬、民政及青年事務局副局長梁宏正等人出席。



林建岳：解在港潮人思鄉之情

潮屬社團總會常務會董兼總統籌胡炎松表示，本屆活動以「品味・潮汕」雲旅遊為主題，推廣潮汕市，汕頭、潮州、揭陽及汕尾的文化特色，同時將科技融入文化推廣，如設立「潮宇宙」以展示「潮人」科企的研究成果，以及「雲遊潮汕」以實時連線直播，介紹當地風土人情，期望可增加與公眾的互動。

身兼貿發局主席的林建岳表示，活動有助一解在港潮人的思鄉之情，亦將潮汕四市近年的發展呈現給全港市民，讓市民感受到國家最新發展，了解到「一帶一路」和粵港澳大灣區等國家發展大局為香港帶來的機遇，加強市民的國民身份認同。

梁宏正讚揚潮州人在香港建業近一個世紀，在第5波新冠疫情期間，潮屬社團總會提供多方協助，為130間學生送物資，共千名義工參與抗疫。他呼籲大眾積極參與活動，透過創新科技活動，了解更多潮汕文化。