安達臣道冧天秤｜民建聯促全港工地大巡查　引入智慧地盤提升安全

秀茂坪安達臣道近安泰邨地盤今早（7日）發生嚴重工業意外，有天秤懷疑在操作期間塌下，導致至少2死6傷。民建聯立法會議員顏汶羽、李世榮表示，對事故感到非常震驚和痛心，促請政府推行「全港工地安全大巡查行動」，又建議政府盡快引入「智慧地盤」。

勞工界立法會議員郭偉強、建造業總工會權益主任吳偉樑今午（7日）亦到工地了解。郭偉強等人對傷者及其家人表示慰問，促請政府當局盡快提交事故調查報告。



民建聯要求政府盡快調查及公佈是次事故原因，特別是有否涉及勞工處監管不足或疏於巡查的情況，以及涉事建築公司的管理及安全水平是否不足，期望有關部門及所屬公司能作出妥善安排，對遇難者、遇難者家人及地盤工人給予及時支援。

對於近年接二連三發生的工業意外，顏汶羽及李世榮認為，當局除了事後補救方式「調查」不幸事故之外，亦需要以事前預防的方式去「巡查」工地的安全，建議政府推行「全港工地安全大巡查行動」，徹底找出有潛在風險的工地，防止悲劇再次發生。

工聯會籲家屬聯絡尋求協助

顏汶羽又質疑，政府欠缺推廣建造業安全，建議當局加快發展「智慧地盤」，資助更多地盤引入智慧工具，如監測高風險工序有否足夠裝備、支援或違規情況：「好讓管理人員可及時察覺及糾正問題，防止悲劇發生，真正提升職安水平。」

工聯會郭偉強表示，稍後時間會到醫院探望傷者及其家屬，但由於今次受傷人數較多，難以聯繫到所有傷者或家屬，呼屬家屬主動聯絡工聯會，承諾將為受傷工友和家屬提供協助。