通關｜何時0+7？盧寵茂稱適時公布：3+4輸入無增加　將按數據檢視

立法會衞生事務委員會今日（9日）討論疫情最新安排，多名議員關注何時放寬入境檢疫措施至「0+7」。醫務衞生局局長盧寵茂表示，調整檢疫措施至「3+4」後，輸入個案沒有增加，暫時看不到會引致社區爆發風險，政府會根據數據檢視檢疫政策，適當時候會公布，強調需要平衡本地疫情及對經濟影響。



議員憂檢疫不放寬 港地位人才盡失

自由黨批發及零售界議員邵家輝說，「3+4」檢疫安排效果不顯著，因為很多地區已經實行「零隔離」政策，問及當局何時考慮「0+7」檢疫安排。他說，今年很多地方已經復辦展覽，擔心再不實施「0+7」，會動搖到本港國際展覽及貿易中心的地位。實政圓桌議員田北辰同樣要求盡快放寬至「0+7」，否則會被其他地區搶人才、搶企業，不符合國家主席習近平指香港要保持開放、聯通世界的期望。

盧寵茂回應稱，政府考慮抗疫政策，尤其對外措施，會平衡疫情及經濟影響，政府早前已調整檢疫安排至「3+4」，會基於數據，適時檢視檢疫政策，強調聯通國際是政府的重要工作，政府會適時公布。

盧：私院支援病床使用率逾八成 方向正確

保險界議員陳健波質疑為何新加坡疫情較嚴重，都毋須削減公共醫療服務，但香港醫療系統卻要削減三成非緊密服務，他反映有前線醫護指每日要應對大量瑣碎行政工作，希望當局減輕的行政工作量。盧寵茂指，香港情況與新加坡不同，例如香港人口老化問題嚴重，老年人疫苗接種率較低，而且在新加坡無接種疫苗人士，若感染住院需要自費。

醫療衞生界議員林哲玄關注當局如何協調私家醫生參與抗疫，包括協助處理輕症個案；選委界議員陳凱欣則關注私家醫院接收比率偏低的原因。盧寵茂指，政府目標有1,000張私家醫院病床接收公立醫院住院病人，但現時只有410張，過去兩周使用率已超過八成，認為是走在正確的方向，不過仍有很大進步空間。

他又指，醫管局已與多間私營醫療機構聯絡，他們將支援醫管局提供更多遠程醫療服務。