楊潤雄相信桌球大師賽及七欖如期　「好想搞」渣馬：惟須防爆疫

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）在電台節目表示，有信心10月的桌球大師賽及11月的國際七人欖球賽如期舉行。他稱有關賽事來港的運動員不多，運動員只需要閉環管理，與觀眾分隔開，風險便可控，與一些很多人參與的活動情況不同。



運動員閉環管理 與觀眾分隔風險可控

在現行「3+4」檢疫安排下，持「黃碼」人士不能進入體育場所，楊潤雄指，除運動員接受閉環管理外，當局沒有為觀眾作出特別安排，提醒由外地來港的觀眾仍須完成「3+4」檢疫安排才能入場觀賞比賽。被問到七人欖球賽觀眾可否飲酒，楊潤雄指，政府容許市民在球場上飲水，但飲完水之後要戴上口罩。

對於檢疫安排會否減少本港舉辦盛事所帶來的經濟效益，楊潤雄坦言，檢疫安排為旅客帶來不便，甚至令旅客覺得麻煩而選擇不來港，不能期望旅客量與疫情前一樣。但他強調需要在疫情和經濟發展之間取得平衡，政府須負責任地為社會選擇一個最合適安排，他對香港未來發展有信心，相信疫情減退，香港會舉辦更多本地體育活動，也會爭取主辦國際賽事。

楊潤雄。（陳葦慈攝／資料圖片）

渣馬擬增名額至25,000 楊：未有決定

今年香港馬拉松暫定11月20日舉行，田徑總會向政府申請，將比賽名額由去年15,000人增至25,000人，希望政府在下周內答覆。楊潤雄說，當局正與衞生部門商討安排，目前未有最終決定。

他指馬拉松是很多人參與的比賽，跑手不能戴口罩，另外由於封路影響市民活動，賽事也不能拖長很久舉行。整個政府都「好想搞（馬拉松）」，但需要考慮社會整體情況，例如舉辦後確診數字急升，須調整社交距離措施，則牽連甚廣。