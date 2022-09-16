鍾國斌：英女王得到世界尊重　談復甦倡盡快通關、修改「3+4」

英女王伊利沙伯二世日前逝世，前立法會紡織及製衣界議員鍾國斌，接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問時說，英女王十多年來要處理孫、媳婦等家事，特別是近幾年給人的印象是一個「好嫲嫲」，認為世界的人都會尊重她，往後也很難有君主能在位70年之久。



鍾國斌接受劉慧卿訪問，認為應該早日與國際通關。

讚英女王「好嫲嫲」 煩惱家事亦處之泰然

劉慧卿和鍾國斌上星期五（9日）已分別到英國駐港總領事館弔唁，對於英女王1975及1986年來港，鍾國斌說給人的感覺是親民沒架子，頗受市民歡迎。他認為，過去10多年英女王要處理家事「令佢好煩惱」，「啲仔呀、啲孫呀、啲新抱呀各方面」，但仍然處於泰然，近幾年更給人「好嫲嫲」的印象。就在離世前兩日，英女王還任命卓慧思為首相，當時精神奕奕，因此死訊令社會愕然。鍾國斌說，英女王在全世界得到廣泛尊重，相信往後很難有君主在位70年。

至於羅家英悼念英女王被狠批後要道歉，被問到所代表的現象，鍾國斌說不清楚這方面的事情，「個別人士嘅反應佢哋自己處理，我哋作為局外人無乜好評論」。鍾國斌認為，尊重一個「後無來者」的歷史人物而去悼念沒有問題。

晚市「靜蠅蠅」食肆提早關門 憂無銀彈支持抗疫

政府在第五波疫情爆發時推出「禁追租令」，禁令屆希後有大批業主追租。鍾國斌說延遲交租的原意是好的，「真係無生意做呀嘛，食肆唔開，無咗夜晚生意係好傷嘅」。但現時市況未能達到政府想要的效果，晚市生意仍然不好，「銅鑼灣、尖沙咀夜晚靜蠅蠅喎」。劉慧卿亦指，不少食肆因缺乏晚市客人，提早9時關門，鍾國斌認為，這種情況下一次過要支付4個月租金「咪搞唔掂囉」。

鍾國斌說，當時有議員提出參考新加坡由政府代交租3個月，但政府已經拿出數千億元用於抗疫，也會憂慮無能力支持下去，認為需要通關以恢復經濟，「繼續拖落去消耗企業資源和儲蓄，好多老闆已經連櫃桶底舊錢都攞埋出嚟」，最終會支持不住。

鐘錶展買家因「3+4」不來港 促與國際通關

鍾國斌的公司是做出口紡織生意，已經比旅遊飲食等行業情況較好。他說70個地方已經重開，特區政府亦應了解他們如何平衡疫情和經濟。他認為入境檢疫「3+4」一定要修改，因上星期到鐘錶展問參展商，他們表示買家由於有「3+4」而不來港。

他認為政府最近11月要放寬入境限制，相信特區政府已無這麼多資源補貼企業。如果未能與內地通關，亦應先與外地通關。「香港成日話係國際城市，你都同國際唔接軌，點叫做國際城市啫！」

對於如何吸引人才，鍾國斌認為應先留住本地人才，而開關可以讓人流自由流通，吸引商界在本地投資，穩定經濟，才有條件吸引人才來港。

今次節目轉到新的場地直播，直播期間背後的佈景招牌突然跌下來，劉慧卿反應敏捷，即時叫鍾國斌「唔使驚呀吓」，並將招牌重新貼好。之後不久招牌又跌下來，鍾國斌說笑稱：「我嚟到拆咗你個台添！」