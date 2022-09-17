施政報告｜勞聯倡購「空置一手樓」轉居屋　增設$2,000兒童醫療券

港九勞工社團聯會今日（17日）就新一份《施政報告》提出建議，就房屋、勞工、職業教育、醫療及社區照顧四大範疇提意見，建議出售空置私樓、工程及服務招標時將勞資關係紀錄列入考慮、中醫納公營醫療系統、派發2,000元兒童醫療券等。

立法會議員周小松不點名提及童樂居虐兒案，指機構員工流失率高，當局應在招標時考慮相關紀錄，及早發現機構內部問題，避免事故發生。



勞聯就勞福政策提出十大訴求，包括構建勞資集體協商制度、設立恆常失業援助機制、最低工資一年一檢、反對擴大輸入外勞、為標準工時立法等。其中，立法會議員周小松建議，當局在工程及服務招標程序加入職安健元素，同時考慮承辦商的勞資關係紀錄。他不點名批評童樂居虐兒案，指該機構的員工流失率高，但當局未考慮這點，認為招標時加入勞資關係紀錄作為批出合約的標準，有助及早發現機構內部問題，避免不幸事故。

勞聯主席兼立法會議員林振昇則認為，北部都會區等長遠房屋供應需時，政府應提供短期紓緩方案，建議當局以市價購入部分空置一手樓，再以居屋形式，透過折扣價出售予首次置業的年輕家庭，並施加轉售限制。此外，為了加快公屋重建，他要求政府增建過渡性房屋，可改建空置酒店安置受重建影響的居民。

勞聯副主席譚金蓮則建議當局開放社區設施，供劏房住戶學習和休息，減少他們在狹窄空間的時間，在正式「告別劏房」前改善他們的生活質素。